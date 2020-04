Android 11 trekt zelf toestemmingen app terug na een tijdje

Android 11 Developer Preview 3 is nu beschikbaar. Daarom weten we nu dat het systeem toestemmingen van apps automatisch kan terugtrekken wanneer ze een tijdje niet gebruikt worden. De functie lijkt vooralsnog wel standaard uitgeschakeld te staan.

Nieuwe feature van Android 11 ontdekt

Wanneer je de functie wel activeert en de app in kwestie wordt dan voor een paar maanden niet gebruikt, dan trekt het systeem de eerder gegeven toestemmingen terug. Dat schrijft Android Police. De nieuwe mogelijkheid tref je aan op de pagina van App-info, helemaal onderaan bij de toestemmingen. De optie is dus standaard uitgeschakeld en het is nog niet bekend of er een onderdeel van het systeem is dat hem automatisch kan inschakelen. De dialogen voor het geven van toestemming lijkt niet anders te zijn dan nu.

Android Police merkt op dat het systeem niet zomaar alle toestemming kan terugtrekken. In sommige gevallen had de app tijdens het testen namelijk alsnog toestemming tot bepaalde onderdelen binnen Android 11. Echter, dit kan ook te maken hebben met het feit dat de optie nu pas getest wordt met een grotere groep mensen, en dat er dus nieuwe problemen en bugs naar voren komen. Wanneer de functie straks geïntroduceerd wordt, dan geldt die voor alle apps op je smartphone of tablet, niet alleen voor nieuwe apps.