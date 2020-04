Apple en Google werken samen aan corona-app: zo moet die werken

Apple en Google hebben aangekondigd te werken aan een applicatie die de verspreiding van covid-19 (coronavirus) in kaart brengt. Het systeem maakt gebruik van Bluetooth Low Energy. Daardoor kan er op een kaart een netwerk weergeven worden van mensen die bij elkaar in de buurt waren.

Apple en Google werken aan corona-app

Binnen het systeem kunnen gebruikers van de app hun data vrijwillig delen met de rest. Zo kan snel worden achterhaald welke mensen er allemaal bij elkaar in de buurt zijn geweest. Zowel Apple als Google zijn voornemens volgende maand api’s aan te bieden (api’s zijn tools voor ontwikkelaars), waardoor ontwikkelaars van apps van officiële gezondheidsorganisaties de technologie kunnen inbouwen. De bedoeling is dat zo veel mogelijk mensen de apps downloaden en dan zelf aangeven of ze gediagnosticeerd zijn met het virus.

Wanneer iemand met het coronavirus (die dat heeft aangegeven binnen de app) dan langs iemand anders loopt, dan krijgt diegene een melding dat die in de buurt van een geïnfecteerd persoon is geweest. Je telefoon controleert elke vijf minuten of er nieuwe informatie beschikbaar is via bluetooth. Iedereen die langsloopt, krijgt dan de melding. Dergelijke systemen hebben al in andere landen bewezen effectief te zijn. Mensen krijgen zo veel sneller door wanneer ze eventueel een risico lopen of vormen dan voorheen.

Uiteraard zijn er dingen om rekening mee te houden, zoals je privacy. Google en Apple moeten een systeem implementeren die de privacy niet in het geding brengt. Beide bedrijven geven aan dat je data versleuteld en geanonimiseerd wordt. Mocht je dus aangegeven hebben het virus te hebben en je loopt toch buiten (dan ben je slecht bezig), dan kunnen andere mensen niet achterhalen wie de persoon is met het virus. Servers slaan de gegevens verder niet op en de sleutels voor de data zullen elke vijftien minuten veranderen.

Uiteindelijk hopen Apple en Google de functionaliteit in het besturingssysteem te kunnen bakken, zodat mensen die zich hiervoor vrijwillig aanmelden ook geen aparte apps hoeven te downloaden. Helaas is het zo dat niet iedereen momenteel een telefoon heeft met Bluetooth Low Energy aan boord. Plus: niet iedereen is gerust op de beperkingen met betrekking tot privacy. De bedrijven hebben dus nog een lange weg te gaan, maar dit lijkt een stapje in de goede richting te worden. Blijf ondertussen je handen wassen en zoveel mogelijk thuis.