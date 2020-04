Bluetoothfunctie contactonderzoek komt naar Google Play Services

Google is voornemens de bluetoothfunctie voor contactonderzoek in het kader van covid-19, uit te rollen via Google Play Services. Eerder kwam al naar buiten dat Google en Apple samenwerken aan een mogelijkheid voor contactonderzoek, die ingebouwd wordt in apps van gezondheidsorganisaties.

Bluetoothfunctie contactonderzoek voor covid-19

Om ervoor te zorgen dat het contactonderzoek zijn werk kan blijven doen op de achtergrond, is het van belang dat de functie op een zo energiezuinige manier geactiveerd blijft op de achtergrond. Op dit moment werken Google en Apple aan twee fases voor het project. De eerste fase gaat in mei van start en brengt een api (tools voor ontwikkelaars) die developers kunnen inbouwen in apps van gezondheidsorganisaties. De tweede fase staat in het teken van implementatie op het niveau van het besturingssysteem.

Google wil hier dus Google Play Services voor inzetten, zodat gebruikers geen update hoeven downloaden voor het besturingssysteem en daar dus ook niet op hoeven te wachten. Deze app draait standaard op de achtergrond en wordt automatisch geüpdatet. Play Services is nodig voor allerlei dingen op je smartphone, zoals het kunnen gebruiken van apps, het beveiligen van je systeem en het inloggen. Straks wordt de dienst dus ook gebruikt voor het contactonderzoek. Hoe dat precies werkt, lees je in ons eerder geschreven nieuwsbericht.