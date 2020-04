Er komen geen nieuwe emoji in 2021 vanwege covid-19

Voor volgend jaar hoeven we helaas geen nieuwe lading emoji te verwachten, maakt de organisatie achter de plaatjes bekend. Unicode 14.0, zoals de aankomende update heet, wordt namelijk met zes maanden uitgesteld. En dat heeft dus helaas grote gevolgen.

Geen nieuwe emoji in 2021

Meestal is het zo dat de nieuwe emoji voor het aankomende jaar in de lente aangekondigd worden, zodat ze een aantal maanden later door bedrijven als Google, Microsoft en Apple geïmplementeerd kunnen worden. Dat gaat middels software-updates voor mobiele besturingssystemen, die meestal tussen augustus en december verschijnen. Normaliter horen we in maart wat de nieuwe plaatjes zijn, maar in 2021 krijgen we dat pas in september te horen. En dan hebben de bedrijven niet genoeg tijd de plaatjes mee te nemen.

Dat heeft helaas te maken met covid-19 en het feit dat de organisatie leunt op het werk van vrijwilligers. Heel veel van die vrijwilligers hebben inmiddels wat anders te doen, waardoor er dus geen tijd en ruimte is voor zaken als nieuwe emoji. De Emoji Subcommittee van het Unicode Consortium accepteert tussen 15 juni en 1 september nieuwe ideeën, zodat die maanden later goed uitgewerkt kunnen worden. Zoals het er nu naar uitziet verschijnt versie 14 van de Unicode dus pas in de lente van 2022, twee jaar vanaf dit moment.