Facebook komt met mobiele app voor Twitch-concurrent Facebook Gaming

Facebook heeft besloten de mobiele versie van haar gamestreamingplatform Facebook Gaming vervroegd uit te brengen vanwege de Coronacrisis. Het platform komt in de vorm van een app naar mobiele apparaten. Deze app is vooralsnog alleen beschikbaar op Android.

Concurrentie voor Twitch en Mixer

Met de app wil Facebook de concurrentie aangaan met vergelijkbare streamingplatforms van Amazon (Twitch), Google (YouTube Games) en Microsoft (Mixer). Facebook Gaming had al langer een eigen plekje op de website van de social mediagigant. Het platform is bedoeld om gameplay live te kunnen delen en bekijken. Facebook meldt dat tenminste 700 miljoen van de maandelijks actieve gebruikers regelmatig aan gaming gerelateerde content bekijkt.

De app voor mobiele apparaten zou eigenlijk pas in juni verschijnen, maar is vanwege het grote aantal thuisblijvers wereldwijd eerder uitgebracht. Dat is mogelijk ook de reden voor het ontbreken van een versie voor iOS-apparaten. Daar wordt overigens wel aan gewerkt, maar de app zou eerst door de wat strengere keuring van Apple heen moeten. Facebook heeft de app de afgelopen anderhalf jaar getest in verschillende markten in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, en heeft besloten dat die voldoende is ontwikkeld om te worden uitgebracht.

Gericht op de ‘casual gamer’

Facebook probeert het platform te onderscheiden van de concurrentie door het meer op liefhebbers van eenvoudige games te richten. Spellen als FarmVille en Candy Crush werden jaren geleden enorm populair omdat je ze op Facebook kon spelen. Met Facebook Gaming moet het daarom ook mogelijk worden om dit soort spellen samen te kunnen spelen met Facebookvrienden. Met de functie Go Live kunnen gebruikers eenvoudig gameplay van mobiele games streamen naar wie maar bereid is om te kijken.

Streams kunnen worden gehost op de eigen Facebookpagina, zodat het voor amateurstreamers makkelijker wordt om bekendheid te vergaren. Facebook belooft dat er voorlopig geen advertenties in de app te zien zijn. Kijkers kunnen hun favoriete streamers financieel ondersteunen door ‘sterren’ met een bijbehorende geldsom te sturen. Een percentage van de opbrengst van deze sterren wordt afgedragen aan Facebook.