Fortnite krijgt experimentele modus die in het teken staat van feesten

Ontwikkelaar Epic Games heeft aangekondigd dat Fortnite nu beschikt over een nieuwe modus die in het teken staat van feesten, niet vechten. De wapens maken plaats voor allerlei andere activiteiten, zoals racen. Dit doe je op een compleet nieuw en ietwat kleiner eiland.

Fortnite krijgt nieuwe modus

De nieuwe modus wordt Party Royale genoemd. Naast wapens moet je het ook zonder ander belangrijk element doen: gebouwen. In het midden van het nieuwe eiland vind je een verzameling fastfoodketens. Ook biedt dit eiland een berggebied en een strand aan, waar je kunt meedoen aan verschillende races. Dat kan op een ATV of op een boot. En hoewel we het zonder dodelijke wapens moeten doen, staan er wel automaten waar je niet-dodelijke wapens kunt uithalen. Denk dan aan een verfpistool, bijvoorbeeld.

Het eiland heeft meer interactieve plekken, zoals een voetbalveld. Ook kun je het uiterlijk van je poppetje meteen aanpassen wanneer je een telefooncel instapt. Elders op het eiland vinden we een trippy dansclub, met matten waar je op kunt stuiteren en flitsende lampen. Verder is er nog een bioscoop die beschikt over holografische technologie. Waarschijnlijk wil Epic Games hier enkele events gaan organiseren in Fortnite, maar daarover is niets bekend. Tot die tijd is er genoeg te doen op dit nieuwe, sociale eiland.