Fortnite, na anderhalf jaar, nu toch beschikbaar in Google Play

Fortnite is nog steeds één van de meest populaire spellen van dit moment, dat beschikbaar is op alle belangrijke platformen. De game was tot op heden niet beschikbaar in Google Play, omdat ontwikkelaar Epic Games niet de gebruikelijke 30 procent wilde afstaan aan Google. Maar daar is nu verandering in gekomen.

Fortnite staat in Google Play

Wilde je Fortnite toch op Android spelen, dan kon dat gewoon — maar dan via de eigen Android-winkel van Epic Games. Vanaf nu hoef je niet meer door die hoepel te springen en kun je het spel ‘gewoon’ uit Google Play halen. Eerder dit jaar probeerde de ontwikkelaar Google nog zo ver te krijgen om een uitzondering te maken van het populaire spel (Epic wilde gewoon echt niet die dertig procent afstaan), maar Google ging daar niet op in. De ontwikkelaar vindt dat de zoekmachinegigant een veel te groot aandeel krijgt.

Epic Games heeft zich inmiddels gerealiseerd dat – ondanks alle media-aandacht – het ontzettend moeilijk is om een app te distribueren op Android, zonder Google Play. Google laat vaak via pop-ups weten dat het verstandig is om alleen apps via Google Play te installeren en alle apps die ergens anders vandaan komen (sideloaden, noem je dat) te verwijderen. De versie die je uit de eigen winkel van Epic kunt downloaden blijft bestaan, zodat mensen die geen toegang hebben tot Google Play alsnog het spel kunnen spelen.