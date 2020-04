FWD Weekly update: AV-receiver van NAD en slimme stofzuiger

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een av-receiver van NAD en de nieuwe robotstofzuiger van iRobot.

Review: NAD T 778

Na de excellente M10-stereoversterker die van ons vijf sterren kreeg, zorgt NAD ook bij zijn AV-receivers voor de nodige vernieuwing. De T 778 brengt de beste elementen van de M10 naar een toestel met 9.1-surround: een groot aanraakscherm, uitgebreide streamingopties via BluOS en Dirac. Jamie vertelt je alles over deze av-receiver in de review van de NAD T 778.

Review: iRobot Roomba S9+ en Braava Jet M6

Vorig jaar hebben we uitgebreid gekeken naar de iRobot Roomba i7+, een stofzuiger die geheel autonoom de vloer kan zuigen en ook nog eens met een afzuigbak komt om zichzelf schoon te maken. Dat model is inmiddels opgevolgd door de iets verbeterde Roomba S9+, die we in deze review samen met de Braava Jet M6 dweilrobot testen.

Review: Sony KD-55XH9505 (XH95-serie) lcd led tv

Sony heeft de XG95 uit 2019 voorzien van een aantal kleine verbeteringen op vlak van audio en gebruiksgemak maar heeft verder weinig of niets aan het toestel veranderd, behalve dan een nieuw design. We beoordelen de 55 inch KD-55XH9505 (XH95-serie) in deze review.

Review: Logitech Slim Folio toetsenbordcase

Het is alweer even geleden dat we naar een accessoire voor de iPad keken, maar zeker met het thuiswerken dat we momenteel veel doen winnen accessoires als toetsenborden en cases aan populariteit. In deze review kijken we naar een combinatie van beiden. De Logitech Slim Folio is een toetsenbordcase voor de iPad en iPad Air. Lees het in de review van de Logitech Slim Folio toetsenbordcase.

Slimme koffiemachines en espresso volautomaten: dit moet je weten

Je hoeft geen George Clooney te heten of uit Italië te komen om een stevige kop koffie te waarderen. Maar zelfs als je juist een speciale koffie wilt met een bepaalde hoeveelheid melkschuim erin, kan het de moeite waard zijn om te investeren in een slimme koffiemachine. Die maakt je bakkie troost precies zoals je dat wenst. Lees er alles over in dit artikel.

Review: JBL Club One hoofdtelefoon met True Adaptive Noise Cancellation

Afgelopen januari introduceerde JBL de Club-serie met hoofdtelefoons die geïnspireerd zijn op tourende muzikanten. JBL zet de modellen in de markt als ideaal voor DJ’s, maar natuurlijk zijn de hoofdtelefoons ook geschikt voor diegenen die ongestoord onderweg of thuis van muziek willen genieten. In deze review kijken we naar het topmodel uit de serie: de JBL Club One.