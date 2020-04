FWD Weekly update: Denon DHT S716H soundbar en slimme deuren

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar de Denon DHT S716H soundbar met draadloze Home 150 surroundspeakers en vertellen we je alles over slimme deuren.

Review: Denon DHT S716H soundbar met draadloze Home 150 surroundspeakers

In augustus van 2019 lanceerde Denon de DHT-S716H soundbar en de draadloze subwoofer DSW-1H. In december volgde de aankondiging van de draadloze multiroom luidsprekers in de Denon Home-serie. Het HEOS-merk leek dus naar de achtergrond verschoven te worden, want deze Home-speakers lanceren echt onder de vlag van Denon. Je kunt de soundbar, subwoofer en de draadloze Home-speakers ook combineren binnen een surroundinstallatie. Wij gingen aan de slag met de Denon DHT-S716H soundbar, Denon DSW-1H subwoofer en twee Denon Home 150’s die we gebruiken als achterluidsprekers in onze setup. Lees het in de review van deze Denon-set.

Review: Woox

Woox is een merk voor verschillende smarthome-apparaten, die tegen een relatief betaalbare prijs in huis te halen zijn. Om een beetje bekend te raken met het merk bekijken we vier verschillende producten van de fabrikant in deze review: de slimme stekkerdoos, twee camera’s en de slimme lamp. Lees het in de review van Woox.

Review: Lenovo Yoga Smart Tab

De Lenovo Yoga Smart Tab is een Android-tablet met Google Assistant aan boord. Ook zit er een kickstand op de achterkant van de tablet. Met een prijs van 299 euro haal je geen goedkoop apparaat in huis — maar waarschijnlijk is dit mediaproduct je geld wel waard. Hoe dat precies zit vertelt Wesley je in de review van de Lenovo Yoga Smart Tab.

Deuren slimmer maken: dit zijn de voornaamste opties

Vrijwel iedere fan van Star Wars heeft weleens geprobeerd om een automatische schuifdeur te openen met de Force. Dit soort geautomatiseerde deuren bleven de afgelopen decennia vooral voorbehouden aan winkels, hotels en andere bedrijven. Maar dat begint zo langzaamaan te veranderen. Nu steeds meer alledaagse dingen ‘slim’ worden, kan de voornaamste manier van ruimtes binnengaan natuurlijk niet achterblijven. In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden om jouw deuren wat slimmer te maken.

Review: Je Sony-tv als centerspeaker

Sony biedt op nieuwe televisies een unieke centerkanaalfunctie. Dat wil zeggen dat je een surroundopstelling kunt bouwen waarbij de tv de centerspeaker vervangt. Interessant, want zo komen dialogen écht uit het scherm. Maar kan een tv-toestel echt een centerspeaker evenaren? Jamie zocht het voor je uit in dit artikel.