Google Assistent krijgt mogelijk stemmacro’s om apps beter te besturen

We leren allemaal steeds beter omgaan met stemassistenten en stemassistenten leren op hun beurt elke dag bij van ons. Die van Google wordt waarschijnlijk binnenkort nog slimmer. Google Assistent wordt waarschijnlijk uitgerust met snelkoppelingen waarmee je stemmacro’s kunt instellen voor apps die dit ondersteunen. Zo navigeer je met iets minder moeite naar dezelfde plek binnen een app.

Google Assistent

De nieuwe Google Assistent wordt naar steeds meer gebruikers en apparaten uitgerold. Het begon met Pixel 4 in oktober. Uit onderzoek naar bestanden van Google-applicaties blijkt dat er een flinke aanpassing naar het instellingenmenu van Assistent komt. Een van die aanpassingen is een nieuwe lijst met apps die werken met de slimme assistent. Interessanter zijn echter de ‘Assistant Shortcuts’, oftewel snelkoppelingen om sneller te navigeren. Hiermee krijgt de nieuwe Google Assistent een betere integratie krijgt met andere apps.

Je zou volgens Google de assistent kunnen gebruiken om te navigeren én acties uit te voeren binnen de apps. Je kunt bovendien een soort korte steminstructies (snelkoppelingen) toevoegen. Er zijn zelfs steminstructies die je worden aangeraden, waardoor je nog sneller te werk kunt gaan. Wat dat precies inhoudt is nog onbekend, dus we weten niet hoe je bijvoorbeeld “toon mij mijn foto’s van Hawaii” korter kunt maken, als dat al de bedoeling is. Eén ding is zeker: zoals je nu dus door te praten navigeert binnen Google Photos, spreek je dan in andere apps hardop om de app te besturen.

Onzichtbare functie

Het is goed dat er een lijst komt met apps die dit ondersteunen, want het is soms moeilijk onderscheid te maken. Vaak is het geen zichtbare optie en daardoor blijft deze handige mogelijkheid onopgemerkt. Hopelijk kan Google het hierdoor beter zichtbaar maken, zodat meer mensen de slimme assistent voor ze kunnen laten werken.

Het gaat hier om informatie die is gevonden in de code van Google-apps, dus het is niet zeker dat dit gaat gebeuren of dat dit (binnenkort) naar Nederland komt.