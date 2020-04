Google en Apple beginnen test met tools voor contactonderzoek

Apple en Google laten weten dat de bedrijven vanaf vandaag beginnen met de test voor de tools voor het contactonderzoek in het kader van covid-19. Er is nu een eerste versie beschikbaar van de api (tools voor ontwikkelaars) waarmee bedrijven hun systeem kunnen voorzien van een blootstellingsnotificatie.

Tools voor contactonderzoek worden nu getest

De tools zijn beschikbaar voor een kleine groep ontwikkelaars die apps maakt voor gezondheidsorganisaties. De verwachting is dat medio mei meer ontwikkelaars met de api aan de slag kunnen. Eerder in april kondigden Apple en Google hun bijzondere samenwerking aan. Vanaf nu kunnen ontwikkelaars die gebruikmaken van Xcode 11.5 de tools binnenhalen. En iedereen die de bèta van iOS 13.5 binnenhaalt, kan er vervolgens mee aan de slag. Google heeft soortgelijke updates doorgevoerd via Developer Studio en Google Play Services.

Gezondheidsorganisaties die apps leveren hebben controle over de mate waarop de afstand berekend wordt, voordat iemand een notificatie krijgt waaruit blijkt dat diegene in contact geweest is met het virus. Ook krijgen gebruikers dan te zien hoe lang ze bij elkaar in de buurt waren. Deze datapunten worden berekend en bewaard op de smartphone van de gebruiker en worden niet doorgestuurd naar derde partijen. Op vrijdag laten Google en Apple zien hoe ontwikkelaars apps voor contactonderzoek zouden kunnen maken.