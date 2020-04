IFA 2020: fysiek evenement geannuleerd, innovatief concept op komst

De organisatie achter IFA heeft aangekondigd dat het fysieke evenement van IFA 2020 geannuleerd is. Maar er zijn andere plannen. Dit komt doordat de regering in Duitsland evenementen verbiedt met meer dan vijfduizend participanten, tot en met 24 oktober 2020.

Ook heeft de organisatie meteen van de gelegenheid gebruikgemaakt aan te kondigen dat IFA 2020 zal plaatsvinden middels een ‘innovatief concept’. Op moment van schrijven heeft diezelfde organisatie nog geen concrete details over dat concept vrijgegeven, maar we kunnen ons voorstellen dat het weinig andere dingen kan zijn dan een verzameling live streams.

#IFA20: Set for an innovative concept designed for unprecedented times.

IFA Berlin is set to go ahead in 2020, but with an innovative new concept, following the decision by the Berlin government to ban all events with more than 5,000 participants until 24 October 2020.

1/6 pic.twitter.com/MLDvamLXzf

— IFA Berlin (@IFA_Berlin) April 21, 2020