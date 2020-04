iPhone SE (2020): dit is de meest betaalbare iPhone

Apple kondigde vandaag iPhone SE 2020 aan. Het toestel heeft één camera en is lager in aanschafprijs dan we van Apple’s smartphonelijn gewend zijn. De 64GB-variant is te koop vanaf 489 euro. Met inruilkorting is de telefoon vanaf 349 euro verkrijgbaar.

Bionic A13

Het gaat om een compact toestel met een 4,7-inch Retina HD-scherm. Qua design lijkt het op iPhone 8, met een glazen achterkant en aluminium omlijsting. Het ontgrendelen van de telefoon gaat via de vingerafdrukscanner in de ring rondom de Home-knop. Aan de binnenkant wordt echter duidelijk dat dit om een nieuwer toestel gaat dan iPhone 8. Dankzij de Bionic A13-chip is het mogelijk om een game goed te kunnen afspelen.

Dit is een door Apple ontwikkelde chip die je ook kunt vinden in iPhone 11. Een energiezuinigere chip, die er mede met de grotere batterij voor zorgt dat iPhone SE 2020 lang meegaat. Volgens Apple kun je er 13 uur lang video’s mee kijken. Het is mogelijk om de smarpthone bedraad op te laden of draadloos dankzij Qi-laadtechnologie. Op die laatste manier is het toestel voor de helft vol in dertig minuten. De Qi-oplader wordt echter niet meegeleverd, die is los verkrijgbaar.

iPhone SE 2020

Deze Apple-smartphone draait op iOS 13. Hij is stof en waterdicht, wat is vastgelegd in de IP67-rating. Het toestel blijft tot een half uur waterdicht (tot 1 meter diep)t. Er zit één camera aan de achterkant. Deze is 12MP en is gespecialiseerd in portretten schieten. Er zijn zes lichtinvallen te kiezen. Het is ook mogelijk om video’s te schieten in 4K met maximaal 60 fps.

iPhone SE 2020 is geen opvolger van de iPhone 11, maar een nieuwe generatie van de iPhone SE uit 2016. Het toestel komt in zwart, wit en rood. Daarnaast is er de keuze tussen drie opslagvarianten: er is een iPhone SE 2020 van 64GB voor 489 euro, een van 128GB voor 539 euro en voor 256GB betaal je 659 euro. Kortom, het is geen budgettelefoon, maar het is volgens Apple wel de ‘meest betaalbare iPhone’ (‘the most affordable iPhone’).

iPhone SE 2020 pre-orderen

Apple kondigde het toestel in verband met het coronavirus niet aan in een keynote, maar met een persbericht. Vervolgens was het toestel direct online te bekijken op de Apple-website. iPhone SE 2020 is te pre-orderen vanaf 17 april om 14:00 uur. 24 april ligt het toestel in de winkel.