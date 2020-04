LG gaat stoppen met G-serie en V-serie en komt met nieuwe namen

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG gaat stoppen met het gebruik van alfanumerieke namen voor haar smartphones. Daarmee komt onder andere een einde aan de high-end G-serie en V-serie. De opvolger van de LG G8 ThinQ zal luisteren naar de naam LG Velvet.

Smartphonestrategie op de schop

Het loopt al jaren niet zo lekker met de smartphonetak van LG. Volgens sommige marktanalisten produceert de mobiele afdeling al zo’n 5 jaar enkel rode cijfers. Het bedrijf heeft enkele bijzondere telefoons op de markt gebracht, maar wist daar niet het gewenste resultaat mee te boeken. De smartphones kregen steeds ingewikkeldere namen mee, wat het voor de gemiddelde consument niet bepaald makkelijk maakte om een keuze te maken. Daar wil LG binnenkort een einde aan gaan maken. De budget K-serie, middenklasse Q-serie, high-end G-serie en premium V-serie zullen allemaal een nieuwe naam gaan krijgen die meer tot de verbeelding moet spreken.

Als eerste is de G-serie aan de beurt. Er zal geen LG G9 (ThinQ) meer verschijnen, maar daarvoor in de plaats komt de LG Velvet. Dit toestel krijgt een nieuwe ontwerpfilosofie met een ‘regendruppelcamera’ en een design dat er zowel goed uit moet zien als moet voelen. De Velvet zal niet de concurrentie aangaan met vlaggenschepen als de Samsung Galaxy S20-familie of de Huawei P40-serie. In plaats daarvan zal het toestel een ‘premium middenklasser’ worden, met een Snapdragon 765-chip met 5G-ondersteuning en een verwachte adviesprijs van rond de 700 euro.

Einde van een tijdperk

De naamswijziging betekent het einde van twee smartphonereeksen die bij een selecte groep gebruikers gretig aftrek vonden. De G-serie begon in 2012 met de aankondiging van de LG Optimus G. Het jaar erop liet LG de Optimus-merknaam achterwege met de LG G2. In deze reeks verschenen een aantal modellen met unieke functies en features die we tegenwoordig als gemeengoed beschouwen. Zo was de G3 de eerste internationaal verkrijgbare smartphone met een QHD-scherm (2560 x 1440 pixels), had de G4 een gekromd scherm en had de G5 een modulair ontwerp waarbij je modules met aanvullende functies kon toevoegen. Ook zette LG altijd in op audio door krachtigere DACs in de toestellen te stoppen.

In 2015 verscheen de LG V10. Met dit toestel wilde LG de veeleisende gebruiker tevreden stellen. De V10 en V20 hadden een klein extra schermpje boven het display zitten, waar de meestgebruikte functies op konden worden geplaatst. Daarnaast behoorden ze tot de laatste high-end toestellen waarvan de batterij makkelijk kon worden verwisseld. Bij latere toestellen uit de serie verdwenen deze features, maar daarvoor in de plaats kwam LG bij de V50 en V60 met het Dual Screen-accessoire. Dit extra scherm kon aan het toestel vastgemaakt worden zodat je twee keer zoveel schermruimte tot je beschikking had. Het Dual Screen verscheen later ook voor de LG G8X en volgens sommige geruchten zal er ook een versie voor de LG Velvet komen.

Er is verder nog weinig bekend over de LG Velvet. Het toestel zal waarschijnlijk zeer binnenkort worden aangekondigd. Het is ook nog niet bekend of en wanneer het toestel naar de Benelux komt. LG zou de telefoon eerst in de belangrijkste markten willen uitbrengen.