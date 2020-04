Magic Keyboard voor iPad Pro nu te bestellen; levering volgende week

Apple heeft laten weten dat het Magic Keyboard voor de iPad Pro vanaf nu vooruit te bestellen is. De levering begint vanaf volgende week. Met het nieuwe toetsenbord kun je gebruikmaken van de trackpad-ondersteuning die arriveerde met de release van iPadOS 13.4.

Magic Keyboard nu te bestellen

Het Magic Keyboard klikt magnetisch vast aan iPad Pro en heeft een zwevend design, waarbij het scherm traploos verstelbaar is tot een kijkhoek van 130 graden. Het toetsenbord heeft toetsen met achtergrondverlichting en een schaarmechanisme met een key travel van 1 mm. Met de trackpad van het toetsenbord kun je navigeren, de cursor bedienen en precieze aanpassingen doen. De usb-c-poort is geschikt voor opladen, zodat de poort van iPad beschikbaar blijft voor accessoires, zoals externe schijven of displays.

Als het Magic Keyboard zit vastgeklikt en is dichtgeklapt, worden de microfoons van iPad Pro voor de veiligheid uitgeschakeld, zodat audiogegevens niet in verkeerde handen vallen. Wanneer je je vinger over de ingebouwde trackpad beweegt, verandert de cursor van vorm al naar gelang de opties op het scherm. Met Multi-Touch bewegingen navigeer je ook zonder je hand van de accessoire te hoeven halen. De trackpadfeatures van iPadOS werken in apps als Pages en Notes, maar ook met de applicatie Numbers.

Prijs en beschikbaarheid

Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Pro is verkrijgbaar voor 339 euro voor de 11 inch iPad Pro en 399 euro voor de 12,9 inch iPad Pro. Meer over die iPads lees je hier. Wil je meer lezen over iPadOS 13.4? Check dan dit bericht.