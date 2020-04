Met Android 11 maakt Google naadloos updaten verplicht

Zoals het er nu naar uitziet wil Google dat alle apparaten die straks op Android 11 gaan draaien, verplicht het naadloos updaten ondersteunen. Dat blijkt uit veranderingen die Google doorgevoerd heeft aan de Vendor Test Suite, een omgeving waarmee de betrouwbaarheid en stabiliteit van Android getest wordt.

Naadloos updaten op Android 11 verplicht

De Vendor Test Suite controleert of een Android-apparaat met Android 11 ondersteuning aanbiedt voor A/B-partities (die nodig zijn voor het naadloos updaten). Mocht de ondersteuning niet aanwezig zijn, dan zal het apparaat niet door de test heenkomen. Alle Android-apparaten moet wel door deze test heenkomen als ze gebruik willen maken van Googles apps en diensten, dus dat houdt in feite in dat naadloos updaten straks verplicht wordt. De mogelijkheid bestaat al sinds 2016, maar niet elke fabrikant omarmd de optie.

Waarom dat niet gebeurt, is niet duidelijk. Naadloos updaten heeft twee grote voordelen: tijdens het updaten kun je je smartphone blijven gebruiken en als er wat misgaat, dan heb je de oude Android-versie nog om op terug te vallen. Er kan nog wel eens iets misgaan (als de telefoon uitgeschakeld wordt, bijvoorbeeld), waardoor naadloos updaten dus een veilige optie is voor gebruikers. OnePlus, LG, HTC, Motorola, Google, Asus en Sony doen dit al. En met de release van Android 11 moeten ook andere fabrikanten eraan geloven.