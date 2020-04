‘Microsoft Surface Go 2 wordt in mei aangekondigd’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan kondigt het Amerikaanse Microsoft in mei de Microsoft Surface Go 2 aan. Dit moet wederom een compacte tablet worden waar je prima op kunt werken wanneer je er een toetsenbord en muis op aansluit.

Microsoft Surface Go 2 in aantocht?

Microsoft heeft verschillende Surface-producten. De kleinste is de Microsoft Surface Go, een compacte tablet waar prima op gewerkt kan worden. Naar verluidt wordt er al een tijdje aan een opvolger gewerkt, in de vorm van de Microsoft Surface Go 2. Eerder lekken wijzen op een versie met een Inter Core m3-processor, evenals een variant met Intel Pentium Gold. De redactie van Windows Central meldt nu dat Microsoft voornemens is de Go 2 te voorzien van een ietwat groter scherm, namelijk 10,5 inch.

Ondanks het feit dat het scherm dus groter wordt (de Surface Go heeft er eentje van 10 inch), hoeven we gelukkig niet te verwachten dat het apparaat zelf in omvang toeneemt. De schermranden worden namelijk dunner. Dat betekent dat – mits dit klopt natuurlijk – je straks je oude accessoires op de Surface Go 2 kunt blijven gebruiken. Verder denken we te weten dat de Intel Core m3-versie 8 GB aan werkgeheugen krijgt en minimaal 128 GB aan interne opslagruimte. De presentatie staat gepland voor mei; wanneer precies is onduidelijk.