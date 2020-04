Motorola Edge met 5g gepresenteerd: dit wil je weten

Motorola heeft woensdagavond twee nieuwe, redelijke high-end smartphones gepresenteerd, namelijk de Motorola Edge en Edge+. Het toestel heeft een groot scherm dat over de zijkanten gebogen wordt, ondersteuning voor 5g, goede camera’s en een grote accu.

Motorola Edge: dit wil je weten

Dankzij de 5g-ondersteuning verbind je de Motorola Edge met sub-6 GHz-netwerken. Onder de motorkap treffen we de Qualcomm Snapdragon 765 aan, evenals 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte. Het toestel heeft een gloednieuw 6,7 inch Endless Edge-display dat bijna 90 graden buigt rond beide zijden van het toestel; die overigens ondersteuning aanbieden voor Edge Toch. De schermverhouding bedraagt 21:9. Verder is er ondersteuning voor HDR en is de verversingssnelheid 90 Hz.

Edge Touch, onderdeel van de My UX-software, maakt nieuwe interactiemogelijkheden mogelijk. Veeg gewoon omhoog of omlaag over de rand om meldingen naar beneden te halen of van app te wisselen. De randen van het scherm zijn ook handig wanneer je je telefoon niet in je hand hebt. Ze lichten op om de oplaadstatus van de batterij, inkomende oproepen, alarmen en meldingen te tonen. In de nieuwe Moto Game Time kunnen gamers de telefoon zijwaarts draaien voor toegang tot twee extra, aanpasbare knoppen aan de bovenrand.

Daarnaast zet Motorola flink in op audio. Marketingmanager Harold de Kort laat weten dat de Motorola Edge de “krachtigste luidsprekers ooit in een smartphone” heeft. De technologie voor audiotuning is afkomstig van Waves, die een Technical Grammy Award ontving, zodat muziek, video’s en telefoontjes luider en duidelijker klinken dan ooit.

Achterop zitten drie camera’s. De hoofdcamera beschikt over 64 megapixel. Met Quad Pixel-technologie heeft deze sensor 4x de lichtgevoeligheid om heldere en scherpe foto’s te maken onder allerlei lichtomstandigheden. De Edge heeft optische zoom met hoge resolutie op de 8 megapixeltelelens, een 16 megapixelultragroothoeklens en Macro Vision waardoor je 5x dichter bij het object komt door de close-up opnames.

De accu beschikt over een vermogen van 4500 mAh en moet tot twee dagen meegaan. Met TurboPower (oplaadtechnologie) zorg je er binnen minuten voor dat je telefoon wederom uren kan meegaan.

Verder maakt Motorola geen gebruik van overbodige apps of Android-skins. Je krijgt Android zoals Android bedoeld is, met hier en daar aanpassingen die bovneop de ervaring moeten bouwen. Daarom is er nu My UX. My UX bevat alle Moto-ervaringen die je kent, van het inschakelen van de zaklamp met een eenvoudig handgebaar tot het starten van de camera met een draai met je pols. Met Motorola Edge, naast de nieuwe edge-display-interacties, kun je met My UX muziek, video’s en games naar een hoger niveau tillen met aangepaste instellingen en bedieningselementen. Je kunt zelfs eigen thema’s maken door te kiezen uit unieke lettertypen, kleuren, pictogrammen en vingerafdruksensor-animaties.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge is vanaf midden juni beschikbaar in Nederland voor 599,99 euro in de kleur Solar Black. De Edge+ komt niet naar Nederland.