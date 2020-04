Netflix op Android krijgt handige functie voor een irritant probleem

Videostreamingdienst Netflix heeft een handige functie uitgerold voor een irritant probleem dat we waarschijnlijk allemaal kennen. Tijdens het kijken naar een video kan het zijn dat je soms je touchscreen aanraakt en de video stopt of ineens vooruit spoelt. Met deze nieuwe knop is dat probleem verleden tijd.

Nieuwe knop voor Netflix op Android

Netflix heeft voor het probleem de optie ‘screen lock’ uitgerold. Met de optie is het mogelijk de interface van de app weg te halen wanneer je naar een film, serie of documentaire kijkt. Zo kun je dus niet per ongeluk de content pauzeren, teruggaan naar het menu of vooruit of achteruit spelen terwijl dat niet de bedoeling was. De nieuwe knop vind je links onderin beeld. Als je erop tapt, dan haal je dus de interface weg. Wil je de interface wil terug hebben? Dan moet je bewust twee keer op de nieuwe knop in beeld tappen.

Heb je dat gedaan, dan keert de interface van de Netflix-app op Android dus in z’n geheel terug en kun je de content bedienen zoals je wil. Hoewel het een prima oplossing is voor een irritant probleem, is het niet zaligmakend. Want als je je telefoon verkeerd vasthoudt, dan kun je alsnog per ongeluk twee keer tappen (en anders weten kinderen vaak wel hoe het werkt). Wanneer je de interface hebt weggehaald, dan kun je tappen op het scherm van je telefoon wat je wil, maar zomaar iets missen van je favoriete show zal niet meer gebeuren.