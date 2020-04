OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro aangekondigd: dit wil je weten

OnePlus heeft dinsdag de OnePlus 8-serie gepresenteerd tijdens een online aankondiging. Dit wil je weten over de aankomende smartphones. De 8 Pro mag in elk geval rekenen op een scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz.

De OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro heeft een 6,78″-scherm en een qhd+-resolutie, bovenop die schermverversing van 120 Hz. Het oled-scherm heeft een maximale helderheid van 1300 nits. wat een stuk hoger is dan gemiddeld bij een smartphone. DisplayMate complimenteerde dat scherm al eerder met een A+-beoordeling. Verder krijgt het scherm toegang tot meer dan 280 geoptimaliseerde onderdelen. Zo kunnen allerlei video’s in elk geval met 120 frames per seconde bekeken worden op de smartphone, ongeacht het aantal fps in de video.

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 865, samen met de Qualcomm X55 5G-modem. Hierdoor is er niet alleen ondersteuning voor 5g-netwerken, maar ook voor Wifi 6. Het toestel wordt straks geleverd met 8 tot 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan interne opslagruimte. Dat werkgeheugen moet topt dertig procent sneller en twintig procent efficiënter zijn dan in voorgaande modellen. Verder zijn er stereospeakers met Dolby Atmos-ondersteuning en is de haptische vibratiemotor verbeterd.

Het camerasysteem heeft een 48-megapixelhoofdsensor, een ultragroothoeklens van 48 megapixel met een gezichtsveld van 120 graden, een telelens met 3x hybride zoom en 30x digitale zoom en een kleurencamera die automatisch op kleur filter. Dit is de eerste keer dat OnePlus een camerasysteem met vier lenzen gebruikt. De camera moet ook goed kunnen presteren in het donker, maar dat testen we graag zelf voordat we daar iets over zeggen. Verder is er hybride beeldstabilisatie, die gebruikmaakt van optische en digitale opties.

De OnePlus 8 Pro ondersteunt tevens Warp Charge 30 Wireless. Dat is draadloze oplaadtechnologie. De accu van 4510 mAh kan binnen dertig minuten voor de helft opgeladen worden. Gebruik je toch het draadje, dan duurt het 23 minuten voordat je de vijftig procent gepasseerd bent. Er zijn drie kleuren beschikbaar: Onyx Black, Ultramarine Blue en Glacial Green. De prijzen en de beschikbaarheid noemen we helemaal aan de onderkant van het artikel. Schrik niet, want die liggen behoorlijk hoog dit keer.

En dit is de OnePlus 8

De reguliere variant van de OnePlus heeft een levendig 6,55″-scherm, met een 90Hz-verversingssnelheid en een beeldverhouding van 20:9. Er is ondersteuning voor HDR 10 en HDR10+. Ook dit scherm heeft een score van A+ gekregen van de experts bij DisplayMate. Onder de motorkap zit eveneens een Snapdragon 865, samen met die X55-modem. Koppel dat aan maximaal 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan interne opslagruimte en je hebt een razendsnelle smartphone die klaargestoomd is voor 5g en Wifi 6.

Het camerasysteem bestaat uit een 48 megapixelhoofdcamera, een groothoeklens van 16 megapixel met een kijkhoek van 116 graden. De accu heeft een vermogen van 4300 mAh, een verbetering van zestien procent. Draadloos opladen is niet beschikbaar, maar je kunt de accu wel binnen 22 minuten voor meer dan vijftig procent opladen. Het toestel is straks beschikbaar in de kleuren Onyx Black en Glacial Green, evenals een geheel nieuwe variant: Interstellar Glow. De prijs en beschikbaarheid lees je onderaan dit bericht.

Het OxygenOS en de software

Het OxygenOS, de Android-softwareschil van OnePlus, is dit keer eveneens gebaseerd op Android 10. De software neemt onder meer Dark Theme 2.0 mee, die beschikbaar is voor meer apps. Ook is er een nieuwe, dynamische achtergrond, die subtiel van kleur wisselt. Dat gebeurt op basis van de temperatuur buiten. Verder krijg je drie maanden gratis toegang tot de Google One-abonnementsdienst, waar je gebruik kunt maken van 100 GB aan cloudopslagruimte. Heb je al een OnePlus? Dan kun je de dienst een maand uitproberen.

Verder is de OnePlus 8-serie uitgerust met stemassistent Amazon Alexa. Zodra je de Alexa-applicatie gedownload hebt, kan de persoonlijke assistent helpen met het plegen van telefoontjes, smarthomeapparaten aansturen en gebruikmaken van allerlei verschillende skills. In de komende maanden komen er meer opties aan. Zo kan Alexa straks de Zen Mode activeren en het beeld van hun telefoon projecten op hun tv’s. Amazon en OnePlus werken hiervoor nauw samen, net zoals het bedrijf al langer doet met zoekmachinegigant Google.

Prijs en beschikbaarheid

Hieronder hebben we de verschillende opties verzameld. De telefoons zijn vanaf 21 april te koop in Nederland. De Interstellar Glow is vanaf 4 mei beschikbaar.