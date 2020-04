Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite met 5g aangekondigd

Het Chinese smartphonemerk Oppo heeft woensdag twee smartphones gepresenteerd: de Oppo Find X2 Neo en de Find X2 Lite. Beide telefoons bieden ondersteuning aan voor 5g en tref je op allebei in totaal vijf camera’s aan.

Oppo Find X2 Neo

Beide toestellen hebben de Qualcomm Snapdragon 765G meegekregen, een chipset voor midrange smartphones. De Find X2 Neo maakt daarnaast gebruik van een 360 graden antenne-ontwerp, wat inhoudt dat er langs het buitenframe meer dan tien antennes zijn opgesteld. Ook maakt die gebruik van zogenaamde slimme Antenna Cutting Technology die signalen evalueert via vier antennes om het optimale kanaal te vinden voor de netwerksnelheid. Verder is ondersteuning voor 5g- en WiFi dual-kanalen.

De Oppo Find X2 Neo maakt gebruik van het zelfontwikkelde systeem Smart 5G, waardoor je telefoon langer met de accu kan doen. Smart 5G gebruikt algoritmen om het stroomverbruik van verschillende applicaties te regelen. Op basis van het daadwerkelijke gebruik van de smartphone, wordt het netwerkgebruik aangepast, waar je niets van zou merken. De Neo is uitgerust met een 4025 mAh batterij, ondersteund door de 30W VOOC flash charge 4.0, waardoor er veilig kan worden opgeladen met hoge stroomsterkte.

5G-smartphones kampen over het algemeen met koelproblemen en daarom heeft de Oppo Find X2 Neo een koelsysteem. Het scherm is bedekt met een laagje koperfolie en twee lagen grafiet die de warmte van het scherm en het moederbord afvoeren. De body van het toestel is uitgerust met een VC (Vapor Chamber). Warmte van de processor wordt via een warmtegeleidende gel naar de VC geleidt voor de afkoeling. Het midden van het toestel is ook bedekt met meerlagige grafietplaatjes, die geschikt zijn om verschillende warmtebronnen te koelen.

De Oppo Find X2 Neo beschikt over vier camera’s aan de achterkant – een 48 megapixelhoofdcamera, een 13 megapixeltelelens, een 8 megapixelultragroothoekcamera en een 2 megapixelzwart-witcamera. De hoofdcamera maakt gebruik van een Sony IMX586-sensor met OIS en het beeldeffect wordt verbeterd dankzij een nieuw ISP-beeldalgoritme. De telelens heeft 5x hybride optische zoom door te schakelen tussen de hoofdcamera en de groothoeklenszoom. Bovendien heeft de Oppo Find X2 Neo de AI Night Node.

Voorop treffen we een 32 megapixelcamera aan. De smartphone beschikt over andere unieke fotografie- en videofeatures zoals, onder andere, het videoportret-bokeh-effect, videozoom en slimme videobewerking. Met SoLoop, de videobewerkingssoftware van de Oppo Find X2 Neo, monteer je in een filters, muziek, ritme en overgangen in je video. De Ultra Steady Video 2.0 combineert OIS (optische beeldstabilisatie) en EIS (elektrische beeldstabilisatie), waardoor je dus in stabiel video’s zou kunnen opnemen.

De Find X2 Neo is uitgerust met een verversingssnelheid van 90 Hz. Daarnaast kan het scherm aan maximale helderheid van 1100 nit aan. Het scherm is gemakkelijk te bekijken in alle lichtomstandigheden, ook bij direct zonlicht. Het scherm beschikt bovendien over de TUV Rheinland-certificering voor wereldwijde oogbescherming en een HDR10+-certificering. Behalve het scherm, zorgen de dubbele luidsprekers van de Neo voor een beter volume of stereo-effect. Ook mag je rekenen op ondersteuning voor Dolby Atmos.

De Oppo Find X2 Neo beschikt over 12 GB aan werkgeheugen en maximaal 256 GB aan opslaggeheugen. Het toestel draait op het nieuwe ColorOS 7-besturingssysteem. Het ontwerp van ColorOS 7 beschikt over een nieuw pictogramsysteem en vermindert de kleurverzadiging voor een prettige kijkervaring. Door de All Day Long Dark Mode kan de X2 Neo zich aanpassen gedurende de dag. Andere functies zoals de flashback-knop, intelligente beeldselectie, en het weeralarm ondersteunen het dagelijks gebruik van de smartphone.

En de Oppo Find X2 Lite

Oppo heeft daarnaast ook de Oppo Find X2 Lite uitgebracht. Dit 5G-toestel is beschikbaar in twee kleuren: Moonlight Black en Starry Blue. Oppo Find X2 Lite maakt gebruikt van een dual-mode 5G SoC Qualcomm Snapdragon 765G, die de SA/NSA dual-mode 5G-functie ondersteunt. De Oppo Find X2 Lite beschikt eveneens over een grote 4025 mAh batterij die 30W VOOC 4.0 snelladen ondersteunt. De Oppo Find X2 Lite maakt ook gebruik van een Quad-camerasysteem, met een 48 MP hoofdcamera, een 8 MP groothoek- en macrocamera, een 2 MP portretstijl mono camera en een 2 MP retro portretcamera.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Find X2 Neo in Moonlight Black en Starry Blue met 12GB RAM + 256GB ROM zal vanaf eind april exclusief verkrijgbaar zijn bij T-Mobile i.c.m. een abonnement of los voor 699 euro. De Oppo Find X2 Lite in Moonlight Black met 8GB RAM + 128GB ROM zal vanaf eind april verkrijgbaar zijn voor 499 euro bij T-Mobile, Tele2, Ben, MediaMarkt, Mobiel.nl en Coolblue.