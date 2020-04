Pokémon Go: raids zijn binnenkort vanuit huis te spelen

Niantic heeft bekendgemaakt dat de raid battles in Pokémon Go straks ook vanaf een afstand speelbaar zijn. Zodoende hoef je dus je huis niet te verlaten wanneer je toch wil meedoen aan de spannende gevechten met vrienden, buurtgenoten en andere mensen uit je omgeving.

Pokémon Go vanuit je eigen huis spelen

Dankzij de aanhoudende verspreiding van het coronavirus zorgt ontwikkelaar Niantic ervoor dat we de populaire augmentedrealitygame Pokémon Go steeds beter vanuit huis kunnen spelen. Dat bleek onlangs al door enkele veranderingen en daar komt nu een extra maatregel bij. Zo moet het binnenkort mogelijk zijn om ook de raid battles vanuit huis te spelen. Voor zo’n raid battle moet je eigenlijk naar een vaste locatie lopen in de buurt, waar mensen zich dan zouden verzamelen. Maar ja, nu zomaar op straat gaan, zit er niet altijd in.

Door deze verandering kun je dus meedoen met raid battles in je nabije omgeving, zonder te hoeven lopen. Echter, de groep spelers is wel iets kleiner dan je normaal misschien gewend bent. Vanaf deze maand kun je de Remote Raid Passes kopen in de digitale winkel van de game, waar ze 100 Pokécoins kosten. En als je er meerdere tegelijkertijd koopt, dan kosten ze iets minder. Binnenkort mag de game Harry Potter: Wizards Unite overigens rekenen op dezelfde verandering. In de komende tijd kan Pokémon Go nog meer gaan veranderen.