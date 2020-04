De Huawei Mate 30 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Sinds het verbod vanuit de Verenigde Staten mag de Chinese fabrikant Huawei geen smartphones met Google-apps meer uitbrengen in Nederland. Hoe bevalt een smartphone zonder Google-apps? In deze review kijken we of het gemis van Google-apps kan worden opgevangen door Huawei’s eigen alternatieven met de Huawei Media Services.

Huawei Mate 30 Pro – specificaties

Huawei Mate 30 Pro Scherm 6,53-inch, 2.400 bij 1.176 pixels Besturingssysteem EMUI 10 (gebaseerd op Android 10) Processor Huawei Kirin 990 RAM 8 GB Opslaggeheugen 256 GB SD Ja, tot 256 GB HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G Ja Bluetooth Ja, 5.1 NFC Ja Camera’s 40 megapixel, 40 megapixel, 8 megapixel en 3d-sensor achter, 32 megapixel voor Accu 4.500 mAh Lithium Polymer

Voordat we ingaan op het ontbreken van Google-apps kijken we eerst naar de specificaties van de Huawei Mate 30 Pro. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,53-inch in een resolutie van 2.400 bij 1.176 pixels. De processor is een Huawei Kirin 990-processor en de smartphone heeft 8 GB werkgeheugen en 256 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De Chinese fabrikant heeft wederom veel werk gemaakt van de camera’s op het toestel. Deze camera’s zijn gemaakt in samenwerking met Leica. Achterop vinden we twee camera’s van veertig megapixel (hoofdcamera en ultra-groothoeklens), een telefotocamera van acht megapixel en een 3d dieptecamera. Voorop vinden we een selfiecamera van 32 megapixel. De batterij van het toestel heeft een capaciteit van 4.500 mAh. Opladen kan met Huawei SuperCharge met maximaal 40W. Dankzij een ip68-certificaat is het toestel ook spat, water- en stofbestendig.

Huawei Mate 30 Pro – design

Zodra je de Huawei Mate 30 Pro uit de doos haalt vallen je drie zaken meteen op. Ten eerste de ronde cameramodule aan de achterkant met vier camera’s. Ten tweede het watervalscherm, waarbij het scherm aan de zijkant zeer scherp gebogen is. Ten derde: waar zijn de volumeknoppen?

De ronde cameramodule achterop beschikt over vier camera’s, waaronder twee camera’s van veertig megapixel. Het scherm is extreem gebogen, waardoor je ook aan de zijkant van het toestel het scherm nog behoorlijk ver ziet doorlopen. Een echte functie heeft dit niet, want het scherm is aan de zijkant niet aanraakgevoelig. Het is echt een kwestie van design. Het toestel is verder alleen aan de rechterkant voorzien van een fysieke aan/uit-knop. De volumeknoppen moet je digitaal op het scherm bedienen, maar daarover later meer. Voorop het display is wederom gekozen voor een vrij brede notch, zij het wat minder breed dan de Mate 20 Pro. Ons testexemplaar heeft de kleur Space Silver, waarbij het glas op allerlei manieren het licht reflecteert. De kleur Space Silver brengt een paarsachtige gloed met zich mee. Is dit niets voor jou? Je kunt ook kiezen voor een zwarte uitvoering van het toestel. Over het design niets dan lof, alhoewel het toestel wel erg glad is en het scherp gebogen display wellicht niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting is niet aanwezig. Voor je oordopjes gebruik je de usb-c-aansluiting onderop het toestel.

Display

De Huawei Mate 30 Pro heeft een oled-scherm van 6,53-inch. De resolutie van het display bedraagt 2.400 bij 1.176 pixels. Het toestel maakt gebruik van het zogenaamde Huawei Horizon Display. Dit watervalscherm is voorzien van een ultra-gebogen display van 88 graden. Zie je het toestel aan de zijkant, dan zie je dat het display extreem gebogen is. Qua functionaliteiten biedt het niets extra’s, maar het ziet er wel schitterend uit. Ook goed om te weten, druk je per ongeluk het scherm aan de zijkanten in, dan worden er geen ongewenste acties uitgevoerd.

Het watervalscherm heeft wel een nadeel en dat is dat er geen ruimte is voor de volumeknoppen. Sterker nog, het toestel heeft helemaal geen fysieke volumeknoppen. In plaats daarvan druk je twee keer snel op de zijkant van het scherm, waarna de volumeknop digitaal op het scherm tevoorschijn komt. Het is een gewaagde keuze van Huawei, maar het werkt toch niet helemaal lekker. Regelmatig verschijnen de volumeknoppen niet in beeld, waardoor je vaker blijft drukken om de volumebalk tevoorschijn te halen dan je gewend bent. Daarnaast kun je het volume alleen wijzigen als het toestel is ontgrendeld.

Over het display zelf kunnen we kort zijn. De Full HD-resolutie is helder en scherp genoeg voor al je content. De kleuren zijn wellicht iets te verzadigd, maar dat kun je gelukkig zelf verder aanpassen. Het toestel houdt qua content rekening met de scherp gebogen hoeken. Kijk je een filmpje, dan zul je ziet dat de content niet helemaal richting de scherp gebogen hoeken doorlopen. Dat is maar goed ook, want anders zul je veel missen.

Connectiviteit

Alle moderne connectiviteitsopties zijn op de Mate 30 Pro aanwezig. Wifi, gps, bluetooth 5.1, 3g, 4g, nfc worden allen ondersteund. Een 3,5mm-koptelefoonaansluiting ontbreekt, maar in plaats daarvan gebruik je de usb-type-c-aansluiting. Ook alle moderne sensoren als een bewegingssensor, gyroscoop, infraroodsensor en nabijheidssensor vinden we terug op het toestel. De smartphone is verder voorzien van een snelle vingerafdruksensor onder het scherm en gezichtsverificatie.

Speakers

Het geluid was nooit helemaal top op de vlaggenschepen van de Chinese fabrikant. Het voldeed in de meeste gevallen wel, maar echt goed konden we het niet noemen. Dit keer lijkt het geluid veel beter te zijn. De speaker aan de onderkant kan luid genoeg zonder het geluid te vervormen. Ook de oorspeaker is luid en duidelijk, waardoor je je telefoongesprekken altijd goed kunt volgen.

Camera’s

Huawei heeft de zaken goed op orde als het gaat om de camera’s op het toestel. Dat is bij de Mate 30 Pro zeker niet anders. Achterop in de ronde cameramodule vinden we vier camera’s terug. Er is een 40-megapixel cine-camera (f/1.8), een 40-megapixel SuperSensing-camera (f/1.6, OIS), een 8-megapixel telephoto-camera (f/2.4) met 3x optische zoom, 5x hybride zoom en 30x digitale zoom en tot slot een 3d-dieptecamera. Deze ondersteunt de camera’s bij het inschatten van de diepte en zorgt voor bokeh-foto’s met scherpe voorgronden en wazige achtergronden. Voorop vinden we een camera van 32 megapixel met een diafragma van f/2.0.

De Huawei Mate 30 Pro biedt voldoende opties voor de cameraliefhebber. Dan is het zeker goed om te weten dat de kwaliteit uitstekend te noemen is. Volgens de website DXOMark, die vrijwel alle camera’s van smartphones vergelijken, behoort de Mate 30 Pro tot de top van de huidige smartphonemarkt. Dat is zeker niet voor niets. Foto’s zijn scherp, kleuren zijn mooi en de vele opties zorgen voor een veelzijdige smartphone voor cameraliefhebbers. Het is goed om te zien dat Huawei weer betere kwaliteit weet te leveren ten opzichte van de Huawei P30 Pro, dat zich lange tijd de beste camerasmartphone op de markt mocht noemen. Filmen kan in 4k met maximaal 60 beeldjes per seconde en ook dat is prima in orde.

Accuduur

De Huawei Mate 30 Pro is voorzien van een batterij met een capaciteit van 4.500 mAh. Deze capaciteit is meer dan voldoende om de dag door te komen. Zit je niet elk uur van de dag met je smartphone in de hand? Dan is om de twee dagen opladen meer dan voldoende. Opladen is een fluitje van een cent dankzij 40W Huawei SuperCharge. Het toestel ondersteunt ook 27W Wireless Charging, Huawei Reverse Charging (laad een andere telefoon op met de Mate 30 Pro) en draadloze auto-opladers.

Huawei Mate 30 Pro – software

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China bereikte vorig jaar een nieuw dieptepunt. Huawei maakt niet alleen smartphones, maar is ook op het gebied van telecommunicatie een zeer grote speler. En juist vanwege die tak is een handelsverbod ingesteld vanuit de Verenigde Staten waardoor Amerikaanse bedrijven geen zaken meer mogen doen met Huawei. Google mag dus geen apps en diensten aan Huawei leveren. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei van spionage en het doorspelen van gevoelige informatie aan de Chinese overheid. Huawei blijft tot op de dag van vandaag ontkennen. Echt bewijs hebben we dan ook nog niet gezien, maar de liefhebbers van de smartphones van de Chinese fabrikant komen bedrogen uit. Alle nieuwe smartphones van Huawei mogen geen Google-apps meer gebruiken. De grote vraag is natuurlijk hoe goed de Huawei Mate 30 Pro is zonder Google-apps en -diensten. Het toestel maakt gebruik van een open source-versie van Android in combinatie met Huawei’s softwareschil EMUI 10. Op het eerste gezicht zie je dan ook geen verschil met andere Android-toestellen.

Huawei is de afgelopen maanden druk bezig geweest om alternatieven te vinden voor Android en de Google-apps. Ten eerste wordt er bij de Huawei Mate 30 Pro gebruikgemaakt van een open-source versie van Android. Hier merk je als gebruiker vrijwel niets van. Het toestel doet precies hetzelfde als ieder ander Android-toestel en met de toevoeging van Huawei’s softwareschil EMUI 10.0 zie je vrijwel geen verschil met eerder verschenen smartphones als de P30 Pro of de Mate 20 Pro.

Start je de Huawei Mate 30 Pro echter voor de eerste keer op dan merk je toch wel verschil. Je meldt je nu namelijk niet aan met je Google-account, maar met je Huawei-ID. Heb je eenmaal de instelfase doorlopen dan merk je direct dat alle gebruikelijke Google-apps missen. Geen GMail, Chrome, Maps, YouTube, Drive, Duo, Foto’s of Google Home. En dus ook geen Google Play Store. Google Mobile Services ontbreekt dus volledig. In plaats daarvan gebruik je de Huawei Mobile Services. Hiermee wil de Chinese fabrikant een alternatief bieden voor de populaire Google-apps en -diensten. Apps downloaden kan nu via de appstore van Huawei genaamd AppGallery.

De basis van Huawei Mobile Services is goed. Er is een eigen Huawei Browser, een Huawei Cloud, Wallet, videoplayer, muziekplayer en de eerder genoemde AppGallery om apps te downloaden. Door het ontbreken van Google Mobile Services zit je echter wel met een probleem voor veel apps van derde partijen. Deze maken vaak gebruik van Google’s diensten (denk bijvoorbeeld aan kaartgegevens van Google Maps voor bijvoorbeeld Facebook, taxidiensten of reis- en restaurant-apps), waardoor Huawei overal een eigen alternatief voor moet maken. Veel populaire apps werken daarom ook niet (goed) op de Mate 30 Pro.

Voor een goede start kun je kiezen om Phone Clone te gebruiken. Hiermee kopieer je als het ware de meeste apps van je huidige telefoon naar je nieuwe Mate 30 Pro. Voor de overige applicaties gebruik je dus de AppGallery. En hierin zul je veel apps zoals Facebook, Instagram of WhatsApp niet vinden. Vervolgens heb je verschillende opties. Je kunt via de AppGallery bijvoorbeeld WhatsApp wel vinden, waarbij je vervolgens extern naar de website van WhatsApp geleid wordt om de app te downloaden. Ook kun je extern .apk’s downloaden. Dit zijn installatiebestanden die je bijvoorbeeld via de website APKMirror kunt downloaden. Het nadeel hiervan is alleen dat je geen updates krijgt en deze dus handmatig moet uitvoeren, je wellicht bij onbetrouwbare websites terechtkomt met malware of apps werken maar half doordat ze verweven zijn met de Google Mobile Services. Wel kun je voor sommige populaire apps de webversie gebruiken via de Huawei Browser en hiervan bijvoorbeeld een snelkoppeling te plaatsen op je beginscherm. Nog even over die AppGallery, die is ook nog niet helemaal geschikt voor de Nederlandse markt. Veel omschrijvingen worden in het Chinees weergegeven en er staat ook wel erg veel rommel in deze appstore. Je moet dus goed opletten wat je download.

Om even een rijtje te geven met welke apps wel, niet of maar half werken. De volgende apps werken wel: WhatsApp, Instagram, TikTok. Facebook bijvoorbeeld werkt gedeeltelijk, omdat bijvoorbeeld voor kaarten de data van Google Maps gebruikt wordt en dat kan niet. Google-apps werken helemaal niet. YouTube kan wel via je browser, maar hierbij kun je weer niet inloggen. Je krijgt dus niet je abonnementen te zien. Google Home werkt helemaal niet, dus je slimme speakers en smarthome kun je verder niet bedienen. Ook Netflix werkt niet. Voor je Philips Hue-lampen kun je een alternatieve app zoals Hue Essentials gebruiken. De apps voor internetbankieren werken wel, mits je hier weer een .apk voor vindt. Je krijgt dan geen updates en je moet wel heel zeker zijn dat je een juiste .apk hebt binnengehaald om hierop te vertrouwen.

Het is dus een erg omslachtige manier van werken. Veel apps krijg je wel aan de praat, al dan niet geheel werkend, met behulp van een webapp of een alternatieve app. Voor andere apps zoals Netflix of Google Home zijn er gewoon geen alternatieven voor handen. Dit zorgt ervoor dat deze smartphone voor de gewone consument eigenlijk geen aanrader is.

Huawei Mate 30 Pro – in gebruik

Over de specificaties kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Huawei heeft wederom een toptoestel op de markt gebracht. Het toestel is snel, heeft een fraai design met gebogen schermranden en de camera’s behoren volgens de testers van DXOMark tot de top. En dat merk je ook. Qua snelheid, hardware en uiterlijk behoort de Huawei Mate 30 Pro tot één van de beste toestellen op de hedendaagse markt. Maar ja, die Google-apps he. Veel apps kun je via een omweg wel werkend krijgen op het toestel, maar dat gaat veel tijd en moeite kosten. Voor de gewone consument is dit waarschijnlijk veel teveel werk. Je wilt gewoon een smartphone kopen waar je direct mee aan de slag kunt. En dat kan met dit toestel niet. Daarnaast zijn er ook een aantal apps die gewoon niet werken en waar geen alternatief voor is. Er wordt nog altijd hard gewerkt aan Huawei Mobile Services, maar voorlopig is het nog geen volwaardig alternatief voor de Google Mobile Services.

En dat is natuurlijk ook de reden dat de Huawei Mate 30 Pro slechts beperkt in ons land verkrijgbaar is. Het toestel is nog niet helemaal geschikt voor de gewone consument. Dat kan in de nabije toekomst natuurlijk veranderen. Huawei werkt verder aan de Huawei Mobile Services, waardoor er steeds vaker een alternatief voor Google’s apps en diensten komen. Daarnaast vraagt Huawei een lagere commissie dan Google met de Play Store, waardoor het voor ontwikkelaars ook interessanter wordt om apps in de AppGallery te plaatsen. Het geheel is dus nog in ontwikkeling, maar het is op dit moment nog te vroeg om de Huawei Mate 30 Pro te kunnen aanraden.

Huawei Mate 30 Pro – conclusie

De Huawei Mate 30 Pro is een echt toptoestel en kan zich qua hardware en design meten met smartphones als de Samsung Galaxy S20-serie, iPhone 11 Pro (Max) en de nieuwe Oppo Find X2 (Pro). Toch kan ik dit toestel voor de meeste gebruikers niet aanraden. Maak jij veelvuldig gebruik van Google-apps en diensten? Dan heb je met dit toestel een probleem. Ook niet alle andere apps werken op de Mate 30 Pro. Hierdoor kan ik dit toestel alleen aanraden wanneer je juist op zoek bent naar een smartphone waar je minder afhankelijk bent van Google’s diensten en apps. Die gebruikers zullen er ongetwijfeld zijn en dan heb je met de Huawei Mate 30 Pro echt een topper in handen. Andere gebruikers kunnen dit toestel beter links laten liggen. En dat is jammer, want de Huawei Mate 30 Pro verdient dankzij de snelle hardware, het prachtige design en de goede camera’s absoluut een veel groter publiek.