De Lenovo Yoga Smart Tab is een Android-tablet met Google Assistant aan boord. Ook zit er een kickstand op de achterkant van de tablet. Met een prijs van 299 euro haal je geen goedkoop apparaat in huis — maar waarschijnlijk is dit mediaproduct je geld wel waard.

Lenovo Yoga Smart Tab – specificaties

Lenovo Yoga Smart Tab Scherm 10,1-inch, 1920 bij 1200 pixels Besturingssysteem Android 9 Processor Qualcomm Snapdragon 439 RAM 4 GB Opslaggeheugen 64 GB SD Ja, tot 256 GB HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G Nee Bluetooth Ja, 4.2 NFC Nee Camera’s Acht megapixel achter, vijf megapixel voor Accu 7000 mAh Lithium Polymer

Specs en prestaties

We gaan er niet om liegen: de Lenovo Yoga Smart Tab heeft niet de beste specificaties van dit moment; maar dat hoeft ook niet als we de prijs bekijken. Maar dat wil niet zeggen dat het erg is. De processor mag dan misschien twee jaar oud zijn, hij is nog steeds capabel genoeg voor het afspelen van content in hoge resoluties. Ook is er meer dan genoeg werkgeheugen voor de verschillende apps — maar je zult hier niet de nieuwste games mee kunnen afspelen. Grafisch minder zware spellen lukt nog wel, maar hiervoor is de tablet niet bedoeld.

Lenovo Yoga Smart Tab – hardware en design

De Lenovo Yoga Smart Tab lijkt ontzettend veel op andere tablets van Lenovo, die voor soortgelijke doelen gelanceerd zijn (het afspelen van content). De tablet heeft relatief dikke schermranden, maar daar zijn we in dit geval blij mee. Zo leunen je duimen niet constant op het scherm, bijvoorbeeld. Het grote scherm van 10,1-inch zorgt er gelukkig niet voor dat je met een extreem log apparaat te maken hebt. Ondanks z’n formaat en dikte blijkt de tablet behoorlijk handzaam en past die gemakkelijk in een tas of koffer.

Naast de gebruikelijke elementen, zoals de verschillende knoppen en de usb-c-poort, treffen we unieke onderdelen op het gevaarte aan (toegegeven: het zijn onderdelen waar andere mediatablets van dit merk ook over beschikken, maar tablets van andere fabrikanten hebben dit niet). Zo zit er een cilinder aan de tablet vast waar een speaker in verwerkt zit. Daardoor heeft de tablet veel beter geluid dan tablets in het algemeen. Ook is er een kickstand ingebouwd. Die kickstand heeft een gat, waardoor je hem ook ergens aan kunt ophangen.

Achter die kickstand zit tevens de poort voor een micro-sd-kaart, waarmee je de beschikbare ruimte tot 256 GB kunt uitbreiden. De kickstand gebruiken gaat heel gemakkelijk. Wanneer die nog op z’n plek zit, druk je op de knop in het midden waarna die loskomt. Vervolgens kun je hem in een hoek zetten die je zelf prettig vindt. Wil je de tablet toch ophangen? Geen probleem: dan schuif je de kickstand helemaal open, waardoor die boven de tablet uitkomt. Daardoor heb je genoeg ruimte voor een haak of iets in dit trant.

Display

Een scherm van 10,1-inch is een prima formaat om series, films en andere video’s op te bekijken. De resolutie leent zich voor content in full hd (1920 bij 1200 pixels). Dat levert een pixeldichtheid op van 224 pixels per inch. Dat is natuurlijk niet zo hoog als op high-end smartphones, maar dat betekent niet dat de beelden niet mooi ogen. Sterker nog: de meeste content oogt scherp, kleurrijk en gedetailleerd, maar dat geldt helaas niet voor Netflix. Daar gaan we verderop in deze recensie iets dieper op in.

Connectiviteit

Op het gebied van connectiviteit hebben we weinig te klagen. De tablet voldoet aan de eisen voor een goede entertainmentbeleving. Je kunt via bluetooth 4.2 externe speakers en andere apparaten koppelen bijvoorbeeld. Ook is er gps aanwezig en kun je rekenen op een sleuf voor je micro-sd-kaart. Aan de zijkant zit een usb-c-poort, waardoor je de tablet lekker snel kunt opladen. Ondanks het feit dat usb-c sneller oplaadt dan micro-usb-, kan het nog wel even duren voordat ‘ie vol is. Maar dat komt door de grootte van de accu (7000 mAh).

Speakers

Het geluid uit de speakers is bovengemiddeld goed. Dat mag ook wel, omdat ze een behoorlijke ruimte innemen. De verschillende tonen klinken helder en relatief warm, en kunnen met gemak een niet al te grote kamer vullen met geluid. Je zou de tablet daardoor prima kunnen gebruiken als muziekspeler, bijvoorbeeld. Het basgeluid is minimaal aanwezig; daarvoor is er simpelweg niet genoeg ruimte. Het klinkt allemaal wel stukken beter en meer aanwezig dan op tablets in het algemeen. Gesprekken zijn tevens goed verstaanbaar.

Camera’s

Je koopt een tablet vrijwel nooit voor zijn camera’s. Maar dat betekent niet dat ze meteen slecht moeten zijn. Zo maakt de frontcamera prima kiekjes, al heeft die soms wat moeite met licht. Ook kunnen delen van de foto een beetje uitgesmeerd ogen. Dat doet de enkele camera op de achterkant toch iets beter. Desondanks maken ze beide relatief scherpe foto’s waarin kleuren goed naar voren komen. Er is een hdr- en autofocusmodus en je hebt toegang tot een handjevol instellingen. De kwaliteit is niet denderend, maar wel acceptabel.

Accuduur

De accuduur is misschien wel het sterkste punt van de tablet. De accu beschikt over een vermogen van 7000 mAh, waardoor je heel wat video’s kunt bekijken, muziek kunt afspelen en commando’s kunt geven aan de Google Assistent. Je gebruikt de tablet waarschijnlijk niet heel de dag, waardoor je er dagen mee kunt doen voordat je hem weer hoeft op te laden. Zoals gezegd duurt het opladen relatief lang (dat kan twee uur in beslag nemen), maar dat is een luxeprobleem als je naar de beschikbare capaciteit kijkt, natuurlijk.

Lenovo Yoga Smart Tab – software

De Lenovo Yoga Smart Tab draait op een licht aangepaste versie van Android. In veel gevallen zal de overstap naar dit systeem voor weinig mensen wennen zijn, omdat de basis van het standaard Android-systeem behouden is. Hier en daar zijn er wat aanpassingen gemaakt voor exclusieve functies (zoals ondersteuning voor Dolby Atmos), maar over het algemeen is de interface opgeruimd, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Lenovo levert wel een flink aantal apps mee, maar de meeste zijn afkomstig van Google.

Verder staat de Netflix-app standaard geïnstalleerd en dat levert helaas een probleem op. Daarnaast is er een kindermodus waarmee je een gebruikstijd per sessie kunt instellen en een pauze tussen die sessies, zodat het kind niet te lang op de tablet speelt. Om te voorkomen dat het kind zelf de instellingen aanpast, moet je ook een wachtwoord voor ouderlijk toezicht instellen. Verder heeft de modus geen extra opties voor het blokkeren van apps op content. Dat zul je dan zelf in de Google Play Store moeten regelen of op applicatiebasis.

Het systeem zelf draait op Android 9. Op Android 10 moet je nog een paar maanden wachten: die update verschijnt in de tweede helft van het jaar. Verder is het opvallend dat er een beveiligingsupdate van 5 november 2019 is, terwijl we inmiddels februari 2020 op de kalender hebben staan. Lenovo verzekert ons dat er elke drie maanden een update vrijkomt, maar op moment van schrijven hebben we de nieuwste dus nog niet binnen. De vertegenwoordiger zegt dat de beveiligingsupdate in elk geval niet lang meer op zich laat wachten.

De tablet is tevens voorzien van de Google Assistent. Dat is mooi, want zo kan het apparaat ook dienst doen als een soort smart display waarmee je je huis aanstuurt, mits je natuurlijk slimme apparaten hebt die toegevoegd kunnen worden aan de stemassistent van Google. De Assistent werkt zoals op alle andere Android-apparaten en presenteert een duidelijk overzicht van opgevraagde resultaten en mogelijkheden. Daarnaast is het fijn dat je met dit apparaat dus ook meteen goed bent voorbereid op het huis van de toekomst.

Lenovo Yoga Smart Tab – in gebruik

Opvallend is hier de Netflix-ondersteuning. We noemen deze dienst in het bijzonder, omdat we merken dat de andere diensten niet hetzelfde probleem hebben. Het is namelijk niet mogelijk Netflix-video’s in high definition (hd) te bekijken. Dat heeft te maken met het systeem voor digitale rechten. Wanneer apparaten niet het juiste niveau aan boord hebben, dan kunnen ze streams van verschillende diensten niet in hogere resoluties weergeven. In dit artikel vertellen we je er alles over en kun je ook zien hoe je zelf je apparaat controleert.

Netflix en andere videostreamingdiensten werken met het digital rights management-systeem (drm) Widevine van Google. Er zijn verschillende niveau’s: L3 is er voor de streams in 480p, terwijl L1 een resolutie van 720p tot 4k garandeert. De tablet beschikt over de juiste certificaten (dat hebben we gecontroleerd met de app DRM Info die je in Google Play vindt), maar de Netflix-app geeft aan dat er toch slechts een L3-certificaat aanwezig is. En dat is op het eerste gezicht vreemd, maar mogelijk is hier een logische verklaring voor.

Het kan namelijk zijn dat Lenovo de tablet aanvankelijk met het L3-niveau op de markt bracht en later L1 toegevoegd heeft. De Netflix-applicatie checkt altijd welk niveau een tablet of smartphone heeft en onthoudt die gegevens. Maar dat doet de app slechts één keer. Omdat die niet te verwijderen of opnieuw te installeren is, onthoudt hij dus het feit dat het niveau niet hoog genoeg is, waardoor de dienst digitaal niet in staat is hoger te gaan naar 480p. Ondanks het juiste drm-niveau van Widevine L1. Het is onnodig ingewikkeld zo.

Dat is een hoop technisch geklets voor een vervelend probleem. Want in de praktijk betekent dit dat je dus je Netflix-films en -series in in hd kunt bekijken. Dat kan dus alleen in 480p en dat levert helaas een korrelig beeld op waar je niet heel gelukkig van wordt. Kleine kinderen zal het misschien een worst wezen, maar voor elke gebruiker geldt eigenlijk dat je meer mag verwachten. En dat terwijl de Lenovo Yoga Smart Tab als een mediatablet in de markt gezet wordt — dit staat toch wel erg slordig. Er wordt ook niet over gecommuniceerd.

Lenovo Yoga Smart Tab – conclusie

De Lenovo Yoga Smart Tab is in de basis een prima mediatablet. Dat je er ook de Google Assistent bij krijgt, is de kers op de taart. De specs zijn goed voor wat je ermee wil doen en het geluid is ook bovengemiddeld goed in vergelijking met andere tablets. Het is jammer dat er veel onduidelijkheid heerst over het updatebeleid. Daarnaast is het zeer, zeer vreemd dat we Netflix-content niet in hd kunnen bekijken, want nu verliest de tablet daar punten mee. Maar voor al je andere content komt het scherm en die kickstand als een geschenk uit de hemel.