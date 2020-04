Het is alweer even geleden dat we naar een accessoire voor de iPad keken, maar zeker met het thuiswerken dat we momenteel veel doen winnen accessoires als toetsenborden en cases aan populariteit. In deze review kijken we naar een combinatie van beiden. De Logitech Slim Folio is een toetsenbordcase voor de iPad en iPad Air.

Logitech Slim Folio

De Logitech Slim Folio is een alles-in-een keyboardcase voor de iPad (5e, 6e en 7e generatie) en iPad Air (3e generatie) waarmee je de tablet kunt omvormen tot soort van laptop. Hiervoor beschikt de case over een Bluetooth-toetsenbord dat, volgens de fabrikant, een typ-ervaring biedt die te vergelijken is met die van een laptop. Het scherm van de iPad hecht zich in de typ-stand via een magneet aan het toetsenbord en zorgt ervoor dat het scherm altijd binnen handbereik is.

De Logitech Slim Folio beschikt ook over een automatische aan/uit-functie. Wanneer de iPad rechtop in typ-positie wordt geplaatst, gaat het Logitech Slim Folio toetsenbord automatisch aan en wanneer de iPad plat ligt om te surfen op het web gaat het toetsenbord vanzelf uit. De knoopcelbatterijen moeten volgens de fabrikant zo’n vier jaar meegaan. Daarnaast zorgt de auto-wake- en auto-sleep-functie ervoor dat de iPad automatisch aan- en uitgaat gaat wanneer de case wordt geopend of gesloten. Tot slot is er een houder voor de optionele Apple of Logitech stylus. De Logitech Slim Folio is verkrijgbaar in zwart en grijs voor een adviesprijs van 99,99 euro.

Design

Net zoals de andere accessoires van Logitech die we bekeken hebben is de Slim Folio een accessoire met een hoogwaardige afwerking en strak ogende materialen. De case is voorzien van waterafstotende, gemakkelijk te reinigen stof en duurzaam kunststof materiaal. Aan de achterzijde zien we een opening voor de camera terug en de zijkanten zijn opengelaten zodat de knoppen, speakers en connectors van de tablet toegankelijk blijven. De iPad zelf wordt stevig in een kunststof frame gelikt waardoor alle zijden van de tablet optimaal beschermd zijn.

Het toetsenbord is volledig van kunststof gemaakt, met knoppen die een fijne afwerking hebben zodat je vingers er niet snel afglijden. Het geheel maakt de iPad echter niet slank of licht. De case met tablet heeft namelijk een gewicht van 495 gram en is 2 centimeter dik. Dat is wel te begrijpen is als we naar de flexibiliteit, bescherming en mogelijkheden kijken, maar het geeft de relatief lichte iPad toch een log gevoel mee. Tot slot zien we boven het scherm nog een plek voor een optionele stylus, die je er eenvoudig in kunt schuiven en dus altijd bij de hand hebt.

Bescherming

De stof aan de buitenzijde van de Slim Folio case kan tegen een spatje water (of andere vloeistof) maar aangezien de zijkanten open zijn en er ook een opening voor de camera aanwezig is raden we je toch aan voorzichtig te zijn met een kop koffie naast je tablet. Ook kan vloeistof snel het toetsenbord bereiken en daar is het helaas wat minder makkelijk uit/af te krijgen. De case op zich biedt echter voldoende bescherming tegen krassen en stoten.

Standposities

Om je iPad om te vormen tot laptop en comfortabel op deze manier te gebruiken is de Slim Folio case voorzien van drie standposities. Je kunt de iPad in een hoek plaatsen die vergelijkbaar is met hoe je een laptop gebruikt. Op deze manier kun je de tablet eenvoudig op je bureau of zelfs op je schoot gebruiken. Het geheel staat zeer stabiel dankzij een magneet in de case en bij aanraking van het scherm hoef je niet bang te zijn dat de tablet achterover schiet of dat het geheel meebeweegt. Er is ook een liggende positie mogelijk waarbij de iPad over het toetsenbord valt. Dit is met name handig wanneer je een boek leest of snel iets op het scherm wilt zoeken of tikken. Tot slot is er de tekenmodus waarbij het scherm neergelegd wordt en je notities of tekeningen kunt maken met de optionele stylus.

Toetsenbord

Naast dat de case voldoende bescherming voor thuis en onderweg biedt is het belangrijk dat het toetsenbord comfortabel is zodat je de case ook echt voor werk kunt gebruiken. Op dit vlak heeft Logitech al jaren aan ervaring en dat zien we meteen terug. Het toetsenbord is ruimtelijk opgezet, met voldoende ruimte tussen de toetsen, duidelijke symbolen en voldoende travel voor een comfortabele typ-ervaring. Ook zijn alle belangrijke toetsen aanwezig, waaronder iPad-specifieke toetsen voor onder meer verlichting, audio, muziek en Siri. Het enige dat nog mooi zou zijn is verlichting voor de toetsen, maar dat zou natuurlijk weer ten kosten gaan van de batterijduur.

Het toetsenbord maakt draadloos verbinding met de iPad, middels bluetooth Low Energy. Deze verbinding is eenvoudig en snel tot stand gebracht; eenmaal handmatig gekoppeld schakelt het toetsenbord in de laptopmodus automatisch in en kun je direct aan de slag. Dankzij bluetooth LE gaan de vervangbare knoopcelbatterijen ook vier jaar mee, gebaseerd op twee uur typen per dag. Handig is ook dat het toetsenbord zelf uitschakelt wanneer deze niet gebruikt wordt.

Gebruik

We hebben de Logitech Slim Folio de afgelopen weken uitgebreid kunnen gebruiken en zijn aardig enthousiast. De laptopmodus is stabiel, zowel op tafel als op schoot, het toetsenbord maakt snel en comfortabel werken mogelijk en de verbinding met de iPad is elke keer snel tot stand gebracht. Het enige waar je overduidelijk op inlevert is het idee van de lichte en slanke iPad. Dat is een compromis dat je moet sluiten om de iPad breder in te zetten, voor creatieve uitingen en werk. Over de batterijduur hebben we ons tijdens het gebruik geen zorgen gemaakt, en voor de gemiddelde gebruiker zal dit ook geen issue zijn. Gebruik je het toetsenbord echter zeer intensief, dan is een case die zijn voeding uit de iPad zelf haalt wellicht een betere optie.

Conclusie

De Logitech Slim Folio case voor de iPad en iPad Air is een zeer complete accessoire waarmee je tablet snel en eenvoudig om kunt vormen tot compacte laptop. De case voegt aardig wat gewicht en dikte toe aan je iPad maar hiervoor krijg je flexibiliteit in de vorm van standposities, bescherming tegen krassen en morsen, en een comfortabel toetsenbord terug. De Slim Folio is voorzien van een strakke afwerking, een lange accuduur, een goede beschermen en voldoende flexibiliteit om thuis of onderweg te werken. Ben je op zoek naar een premium alles-in-één case voor je iPad? Dan kunnen we de Logitech Slim Folio zeker aanraden.