Review: OnePlus 8 Pro – duurste OnePlus met het beste scherm

Met een prijs van tenminste 899 euro, is de OnePlus 8 Pro allang geen prijsvechter meer. Maar je krijgt er wel een hoop voor terug. Zo kun je de telefoon eindelijk draadloos opladen, ben je alvast voorbereid op het 5g-netwerk en kun je genieten van het 120Hz-scherm.

OnePlus 8 Pro – design en nieuwe features

De OnePlus 8 Pro is een mooie smartphone om te zien. Het matglas op de achterkant geeft het een stijlvolle en unieke uitstraling, terwijl je geen last hebt van vingerafdrukken. Daarnaast is het fijn om te zien dat het Chinese bedrijf ook voor minder voor de hand liggende kleuren kiest en het dus niet op standaardopties houdt.

De knoppen en aansluitingen zitten op dezelfde plekken als andere OnePlus-smartphones. Een opvallend verschil hier is de grootte van de schuifregelaar (waarmee je je beltoon in- en uitschakelt). Die is dit keer een stuk kleiner gemaakt. Dit ziet er niet alleen een beetje vreemd uit op zo’n grote smartphone, maar gelukkig gaat het niet ten koste van het gebruik. De schakelaar schakelt vlot en het nieuwe klikmechanisme voelt bevestigend aan. Handig voor wanneer je je telefoon in je broekzak wil houden en je toch snel het geluid wil uitschakelen.

Verder is het heel fijn om te weten dat het omhulsel van de OnePlus 8 Pro zich leent voor twee nieuwe eigenschappen: waterdichtheid en draadloos opladen. Voor het eerst draagt een OnePlus-telefoon het ip68-certificaat, waardoor die dus anderhalve meter onder water gehouden kan worden voor een half uur. Je hoeft je dus geen zorgen te maken of je telefoon een val in het water overleeft of niet.

Het tweede aspect is het draadloos opladen. Toegegeven, opladen via de ouderwetse kabel is nog steeds sneller — maar het draadloos opladen van OnePlus is wel de snelste versie van de technologie die we tot nu toe gezien hebben. De accu van 4510 mAh kan binnen dertig minuten voor de helft opgeladen worden. Gebruik je toch het draadje, dan duurt het 23 minuten voordat je de vijftig procent gepasseerd bent. Afhankelijk van gebruik kun je tot wel twee dagen doen met een volle accu. Speel je er vaak games op of bel je er heel de dag mee, dan kan jouw ervaring anders uitpakken, natuurlijk. Er is in elk geval meer dan genoeg energie beschikbaar.

Ook zien we dat de frontcamera dit keer in het scherm verwerkt zit. Er is dus geen pop-upcamera zoals op de OnePlus 7T Pro aanwezig. Het resultaat is een smartphone die lichter en dunner is, maar ook eentje die minder ruimte heeft voor notificaties. De camera – hoe klein ook – neemt toch een deel van de ruimte in. Bovendien zie je dat gat duidelijk wanneer je gamet of content bekijkt en dat kan op ten duur gaan irriteren.

OnePlus 8 Pro – specificaties en prestaties

Elke nieuwe OnePlus-telefoon mag rekenen op een spec bump: een verbetering van de interne onderdelen. Zo heeft de OnePlus 8 Pro de Qualcomm Snapdragon 865 onder de motorkap. Dat is op moment van schrijven de krachtigste cpu van de fabrikant. De chipset wordt vergezeld door 8 of 12 GB aan werkgeheugen en 128 of 256 GB aan werkgeheugen. De versie van 999 euro heeft 12 GB ram en 256 GB rom. Welke versie je ook neemt: er is geen micro-sd-kaartsleuf aanwezig. Aangezien je toch duizend euro betaalt voor het toestel, had dat wel een fijne optie geweest. En anders was het beter geweest als je voor dat bedrag 512 GB aan opslagruimte zou kunnen krijgen — ter compensatie.

De processor van Qualcomm beschikt eveneens over de Qualcomm X55-modem. Die modem biedt ondersteuning aan voor het 5g-netwerk. Hoewel dat op zich prima is, is het ook niet echt nodig. Als je een telefoon koopt waar je jaren mee vooruit kunt, dan is ondersteuning voor 5g handig. Koop je elk jaar een nieuwe, of misschien wel elke twee jaar, dan is het minder nodig.

Op dit moment is 5g amper tot niet aanwezig in Nederland. Pas tegen het einde van 2021 worden de eerste netwerken verwacht, hoewel er voor eind 2020 ook wat gepland staat. Pas in 2025 moeten alle bewoonde gebieden in de Europese Unie toegang hebben tot 5g-netwerken.

Dat betekent dat je voorlopig dus nog wel vooruitkomt met smartphones die 4g ondersteunen. En bovendien: wanneer 5g straks beschikbaar is, dan is de verbinding – aanvankelijk – niet zo heel veel sneller dan de huidige 4g-netwerken. De toegevoegde waarde van 5g is met name belangrijke voor andere landen, waar hogere snelheden op het 5g-netwerk behaald kunnen worden. Zelfs wanneer je dus vijf jaar doet met je smartphone, dan is de kans niet ontzettend groot dat je er nu het maximale uithaalt.

Iets waar je op korte termijn meer uithaalt is de ondersteuning voor Wifi 6, de nieuwste wifistandaard. Die standaard komen we steeds vaker tegen op moderne modems en garandeert een hogere wifisnelheid in huis. Met de nieuwe OnePlus kun je daar dus ook op je telefoon van profiteren.

Qua snelheid op het gebied van prestaties kun je haast geen snellere smartphone in huis halen op dit moment. Het werkgeheugen en de processor zijn razendsnel. Dat betekent dat apps ontzettend soepel draaien op de OnePlus 8 Pro, je veel apps open kunt hebben staan en nergens echt vertragingen of schokken opmerkt.

OnePlus 8 Pro – scherm en verversingssnelheid

De OnePlus 8 Pro heeft een 6,78″-scherm en een qhd+-resolutie. Dat is maximaal 3168 bij 1440 pixels, wat in dit geval een pixeldichtheid van 512 pixels per inch oplevert. Dat is ontzettend hoog en is evenveel als de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het oled-scherm heeft een maximale helderheid van 1300 nits, wat een stuk hoger is dan gemiddeld bij een smartphone.

Bovendien is er een verversingssnelheid van 120 Hz aanwezig. Per seconde ververst het beeld zich dus 120 keer. Bij het vorige model en de reguliere OnePlus 8 ligt dat getal op 90 Hz. En dat is al heel fijn voor het oog, maar de OnePlus 8 Pro gaat dus nog een stapje verder. Zelden hebben we een beeldscherm zo soepel zien reageren op allerlei animaties en veranderingen. Het vergt wel wat van de accu en als je wil kun je terug schalen, maar dit is wel een ontzettend fijne eigenschap van het toestel.

Hoewel de Galaxy S20 Ultra ook de verversingssnelheid van 120 Hz heeft, is de 8 Pro op dit moment de enige die die snelheid op een hogere resolutie kan presenteren. De Ultra schakelt terug naar 1080p, terwijl de OnePlus dit aankan op 1440p.

Daarnaast is er een dedicated chip aanwezig die het aantal frames per seconde kan verhogen voor sommige videostreamingdiensten. Zo wordt Netflix- en YouTube-content van 24 fps verhoogd naar 120 fps. Video’s op Amazon Prime Video gaat maximaal naar 60 fps, maar ook dan merk je verschilt. Dit resulteert in het gevoel dat sommige scenes een beetje onrealistisch ogen, omdat de kwaliteit bepaalde onderdelen blootlegt die anders niet opvallen met een lagere framerate. Desondanks is het indrukwekkende technologie: je krijgt weinig artefacten te zien.

Verder is er een boostmodus voor content in HDR. Elke frame van de content wordt geanalyseerd en aangepast. Dat resulteert niet alleen in een bredere kleurweergave, maar ook in dieper zwart en witter wit. Bovendien ogen sommige delen in donkere scenes juist iets lichter wat in veel gevallen het kijkplezier vergroot. Zo hoef je niet constant de helderheid aan te passen.

OnePlus 8 Pro – meer camera’s dan ooit

Achterop de OnePlus 8 Pro treffen we vier camera’s aan. Dat is een camera meer dan op het vorige model. Het systeem bestaat uit een hoofdsensor van 48 megapixel, een groothoeksesnsor van 48 megapixel, een telelens van 8 megapixel en een kleurenfiltercamera met een resolutie van vijf megapixel.

Camera’s op een OnePlus-smartphone scoren niet altijd al te best, maar we merken wel dat OnePlus de goede kant op gaat. Je maakt vaak foto’s met de 48 megapixelhoofdcamera, die in staat is kleurrijke en gedetailleerde foto’s te maken. Bovendien lijkt de sensor prima om te kunnen gaan met licht. De HDR-stand zorgt ervoor dat kleuren mooi uit de verf komen, terwijl niets echt ontzettend verzadigd of overbelicht lijkt. Daardoor lijken foto’s ietwat natuurlijker te zijn dan bijvoorbeeld op een high-end Samsung-toestel. Die smartphones mogen dan wel betere cameramodules hebben, ze proberen vaak de werkelijkheid ook mooier te maken dan het is.

De groothoeklens doet ook prima werk. Met genoeg licht krijg je daar mooie foto’s uit. Maar wanneer het licht ook maar een beetje afneemt, dan gaat de kwaliteit ietwat omlaag. Dat resulteert in beelden die wat ruis en artefacten hebben. Wanneer je gebruikmaakt van de Nachtscène-modus, voor donkere omgevingen, dan verdwijnen enkele probleempunten. Maar ideaal werkt het niet.

Dan hebben we nog de 8 megapixelcamera, die in staat is tot 3x optisch in te zoomen. Als je dat doet, dan zie je dat de smartphone er meer dan prima mee overweg kan. De beelden zijn nog steeds kwalitatief te noemen en laten veel details zien. Zoom je tot dertig keer in (digitaal), dan moet je er rekening mee houden dat de beeldkwaliteit achteruit holt. Je kunt nog wel zien wat voor objecten je op de foto zet, maar er is heel veel ruis aanwezig — zelfs met voldoende licht.

Met de macrocamera maak je nog steeds fijne foto’s van dichtbij, waarmee je heel veel detail kunt vastleggen. Met de kleurenfiltercamera maak je overigens veelal armoedige foto’s die soms detail missen, zelfs wanneer er voldoende licht is. Het is een gimmick, eentje die je lekker kunt negeren. Wil je toch spelen met kleurenfilters en andere effecten? Dan doe je er goed aan je foto’s achteraf zelf te bewerken dan aan de slag te gaan met deze cameramodus.

De frontcamera van 16 megapixel, die in het scherm dit keer, maakt prachtige foto’s, met voldoende kleur, detail en kwaliteit. De voorwaarde is wel dat je meer dan genoeg licht moet hebben. Neemt de lichtinname af, dan gaat ook de kwaliteit achteruit.

OnePlus 8 Pro – Android 10 en OxygenOS

OnePlus is een merk dat staat voor snelheid. Dat houdt in dat je niet alleen de nieuwste processor en veel werkgeheugen mag verwachten, ook op het gebied van software scoort het bedrijf altijd goed. De reden daarvoor is dat het OxygenOS, de Android-softwareschil van de Chinese fabrikant, ontzettend lijkt op de standaard Android-ervaring zoals je die vroeger kreeg op Nexus-smartphones.

Voor de OnePlus 8 Pro geldt gelukkig ook dat het bedrijf hier de zaken op orde heeft. Het toestel draait nu op Android 10. Dat is de meest recente versie van het besturingssysteem. Bovendien mag je op twee grote updates rekenen en krijg je drie jaar lang elke twee maanden een beveiligingsupdate (met hier en daar andere verbeteringen). Elke twee maanden een update klinkt prima, maar beter is wanneer dit toch elke maand zou gebeuren. Als er net een update geweest is en er duikt een probleem op, dan weet je dat je tenminste twee maanden moet wachten op een update. Dat is een kleine smet op de software-ervaring.

De grote verandering dit keer is dat er een verbeterde donkere modus is, die nu samenwerkt met meerdere applicaties. Bovendien zien we dat de Google Feed dit keer direct in het thuisscherm gebouwd zit. Daarmee komt OnePlus nog iets dichterbij de originele Android-ervaring. Mocht je dit niet willen, dan ben je vrij om de Feed te verwijderen.

Het belangrijkste is dat de software wederom razendsnel aanvoelt, geen overbodige functies introduceert en je niet probeert vast te leggen binnen een bepaald ecosysteem (zoals Samsung en Huawei nog wel eens proberen). Daar tegenover staat dat we dit keer meer apps dan ooit aantreffen op de smartphone, waarvan we het gros gelukkig kunnen verwijderen of uitschakelen. Dat neemt niet weg dat we nog altijd met twee dezelfde apps moeten dealen, elke keer wanneer we de lade openen. Het gaat om de bestandenbeheerder, die met geen mogelijkheid te verwijderen is. Het zijn kleine irritaties die het hem hier doen, maar daardoor kun je er mogelijk ook gemakkelijk overheen kijken.

OnePlus 8 Pro – conclusie

OnePlus is allang niet meer het merk dat de grote jongens aanpakt met telefoons die bijna net zo goed zijn, voor een fractie van de prijs. Het bedrijf doet nu mee met hen en brengt een smartphone uit die ongeveer dezelfde prijs heeft als een Samsung of een Huawei. Toegegeven, als een high-end Samsung die prijs heeft, dan is die vaak afgeprijsd, maar dat neemt niet weg dan 899 of zelfs 999 euro voor een smartphone ontzettend veel geld kost. Dan mag je dus wat verwachten.

De OnePlus 8 Pro stelt niet teleur. Maar er zijn wel dingen die irriteren en dat zie je liever niet in zo’n dure telefoon. Zo vinden we 5g nog een beetje overbodig, stellen de camera’s voor dit bedrag ietwat teleur en stellen we het niet op prijs dat er steeds meer apps vooraf geïnstalleerd worden. Daar tegenover staat wel een razendsnelle smartphone met het beste scherm dat we tot nu toe gezien hebben, gecombineerd met snelle hardware en een oogstrelend design. Dat de OnePlus 8 Pro nu draadloos opgeladen kan worden en officieel een ip67-certificaat draagt, is wat ons betreft een kers op de volle slagroomtaart.