Twee jaar geleden verscheen de Oppo Find X. Dit futuristisch toestel viel op door de snelle hardware en het innovatieve schuifsysteem voor de camera’s. De Chinese fabrikant komt nu met twee opvolgers met de namen Oppo Find X2 en Oppo Find X2 Pro. Dat laatste toestel heeft net even wat betere camera’s aan boord dan het reguliere model. Op het eerste gezicht lijkt de Oppo Find X2 Pro echt een toptoestel, maar hoe bevalt deze smartphone in de praktijk? We vertellen je het in deze review.

Oppo Find X2 Pro – specificaties

Oppo Find X2 Pro Scherm 6,7-inch, 3.168 bij 1.440 pixels, 120 hz Besturingssysteem ColorOS 7.1 (gebaseerd op Android 10) Processor Qualcomm Snapdragon 865 RAM 12 GB Opslaggeheugen 512 GB SD Nee HDMI Nee USB Ja, usb-c GPS Ja 3G/4G/5G Ja Bluetooth Ja, 5.1 NFC Ja Camera’s 48 megapixel, 48 megapixel, 13 megapixel, 32 megapixel voor Accu 4.260 mAh Lithium Polymer

De Oppo Find X2 Pro beschikt over een oled-scherm van 6,7-inch in een resolutie van 3.168 bij 1.440 pixels. Dit komt neer op een 3K QHD+-resolutie. De verversingssnelheid van het scherm is 120 hz, wat wil zeggen dat beeldjes sneller ververst worden op het scherm. Dit zorgt voor een vloeiendere ervaring tijdens het scrollen door menu’s, lezen van teksten of surfen over het internet. De processor aan boord is de nieuwe Qualcomm Snapdragon 865 en verder beschikt het toestel over 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is niet uitbreidbaar, maar met een dergelijke grote hoeveelheid opslaggeheugen is dat ook niet nodig.

Het toestel beschikt over drie camera’s aan de achterkant, een hoofdcamera van 48 megapixel, een groothoeklens van 48 megapixel en een telefoto-camera van dertien megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van 32 megapixel. De Oppo Find X2 Pro heeft een batterij met een capaciteit van 4.260 mAh met 65W snelladen en draait op ColorOS 7.1 op basis van Android 10. Goed om te weten. Je kunt maar één simkaart plaatsen.

Oppo Find X2 Pro – design

De Oppo Find X2 Pro heeft op het eerste gezicht een beetje een saai design. De kenmerkende schuif/pop-up camera van de Find X en de Reno-serie zijn achterwege gelaten. In plaats daarvan heeft het display aan de voorkant een klein gaatje voor de frontcamera in de linkerbovenhoek. Het display is aan de zijkanten gebogen, wat zorgt voor een luxe uitstraling. Achterop vinden we de drie camera’s tevens in de linkerbovenhoek. De grotere periscoopcamera bovenaan met de groothoeklens en hoofdcamera daar weer onder. De cameramodule steekt behoorlijk ver uit, waardoor het toestel niet goed op de tafel blijft liggen. Ook met het meegeleverde doorzichtige hoesje blijft de camera uitsteken en ligt het toestel niet stabiel op tafel.

Rechts vinden we de aan/uit-knop en de volumeknoppen zijn aan de linkerkant geplaatst. Onderop vinden we een speaker en de usb-c-aansluiting. Niet te zien, maar wel aanwezig is de speaker aan de bovenkant. De Oppo Find X2 Pro beschikt dus over stereo speakers. Uniek is het toestel wel als we kijken naar de materialen. De Oppo Find X2 Pro is verkrijgbaar in keramiek zwart of oranje vegan leer. Met name die laatste is uniek te noemen, omdat de behuizing aan de achterkant volledig uit nepleer bestaat. De keramiek-versie lijkt op glas, maar voel je het materiaal van dichtbij dan merk je zeker verschil. Het materiaal is stevig genoeg en glanst tevens behoorlijk, waardoor het wel lijkt alsof de achterkant uit glas bestaat.

De Oppo Find X2 Pro beschikt over een luxe uitstraling door de keuze voor leer of keramiek, het curved display en de grote cameramodule. Toch valt het design van een afstandje een beetje tegen en is het een dertien-in-een-design smartphone. Echt iets unieks als de haaienvin-camera van de Reno-serie of de schuifmodule van de eerste Find X ontbreken. Afgezien van het design is de hardware van het toestel echter meer dan indrukwekkend. Ook is het toestel stof- en waterdicht en beschikt het over een ip68-certificaat.

Display

Oppo pakt flink uit met het display op de Find X2 Pro. Het toestel heeft een 120hz QHD+ Ultra Visie-scherm van 6,7-inch. De scherm-ratio is 93,1% en de resolutie bedraagt 3.168 bij 1.440 pixels. De verversingssnelheid van het scherm is 120 hz. Je kunt zelf kiezen of je een Full HD-resolutie of de 3k-variant wilt gebruiken. Anders dan bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 Ultra kun je bij de Find X2 Pro ook 120hz op de hoogste resolutie gebruiken.

Gebruik je voor het eerst een toestel met een hogere verversingssnelheid dan merk je niet eens zoveel verschil. Het oogt allemaal wat soepeler, maar verder wen je direct aan hogere snelheid. Pak je echter na een paar dagen weer je oude toestel met 60hz, dan merk je pas echt een groot verschil. Eigenlijk wil je dan niet meer terug. De 120hz zorgt voor veel soepeler scrollen door menu’s, het lezen van teksten en surfen over het internet.

In het menu Scherm en Helderheid kun je handmatig de resolutie en de verversingssnelheid aanpassen. Het scherm is een True Billion Colour Display waarbij het 1,07 miljard kleuren kan weergeven. De lokale piekhelderheid kan zelfs oplopen tot 1200 nits en het scherm is hdr10+-gecertificeerd. Een interessante optie is de O1 Ultra Vision Engine. Deze techniek zorgt ervoor dat ook gewone video’s omgetoverd kunnen worden naar een hoge framerate met hdr. Video’s van 30fps of lager kun je hiermee verbeteren naar 60fps of zelfs 120fps. Hierbij worden video’s veel vloeiender weergegeven. Het werkt niet allemaal even lekker bij alle soorten content, maar je ziet wel dat het een indrukwekkende techniek is.

In het menu voor de instellingen zijn er tal van opties aanwezig om het display helemaal naar wens af te stellen. Het display is enorm scherp, zeer kleurrijk en eigenlijk is er helemaal niets op aan te merken. Het display van de Oppo Find X2 Pro behoort tot de top van de huidige smartphones die op de markt zijn.

Connectiviteit

Alle moderne connectiviteitsopties zijn op de Oppo Find X2 Pro aanwezig. Niet alleen 3g en 4g, maar ook 5g wordt ondersteund. Nu heb je daar op dit moment in Nederland nog niets aan, maar het betekent wel dat je met dit toestel klaar bent voor de toekomst. In België kun je dit toestel per 1 april 2020 via provider Proximus in 30 Belgische gemeenten gebruiken via een zogenaamde light-versie van een 5g-netwerk. Dat is nog geen volwaardig 5g-netwerk, maar wel sneller dan 4g. Ook wifi, gps, nfc, bluetooth 5.1 en usb-c zijn aanwezig. Ontgrendelen kan met de snelle vingerafdruksensor onder het scherm of met gezichtsherkenning.

Speakers

Speakers zijn vaak een ondergeschoven kindje op een smartphone. Dat heeft Oppo met de Find X2 Pro goed aangepakt. Je hebt niet alleen een uitstekende speaker aan de onderkant van het toestel, maar ook de oorspeaker bovenaan doet dienst als luidspreker. Vaak hoor je verschil in kwaliteit of volume en is de onderste luidspreker vele malen beter. Dat is bij de Oppo Find X2 Pro niet het geval. Beide luidsprekers zijn kwalitatief zeer goed en je hebt dus echt het idee dat je middenin de actie van je content zit. De Dual Stereo Speakers ondersteunen tevens Dolby Atmos.

Camera’s

Oppo stopt altijd veel energie in de camera’s op een smartphone en dat is bij de Oppo Find X2 Pro zeker niet anders. Het toestel is aan de achterkant uitgerust met een 48-megapixel groothoek (Sony IMX689-sensor met een diafragma van f/1.7, OIS), een 48-megapixel ultra-groothoeklens (Sony IMX586-sensor met een diafragma van f/2.2, 120 graden gezichtsveld en Ultra Macro mode) en een periscoop telelens van dertien megapixel (f/3.0, 5x optisch, 10x hybride en 60x digitale zoom, OIS)). De camera’s beschikken over een aanzienlijk grotere sensor ten opzichte van andere smartphonecamera’s, wat de kwaliteit op papier ten goede moet komen. Tevens is er laserfocus aanwezig, waarbij je in recordtijd scherp kan stellen.

Website DXOMark staat bekend om de uitgebreide testen als het gaat om camera’s van smartphone. De Oppo Find X2 Pro scoorde een erg hoge score en staat bovenaan de ranglijst. Ik was dan ook erg benieuwd hoe de camera’s van dit toestel in de praktijk bevallen. En na een aantal weken het toestel gebruikt te hebben kan ik concluderen dat het met de camera’s wel goed zit. De hoofdcamera maakt scherpe en natuurgetrouwe foto’s en de camera-app geeft je veel mogelijkheden om zaken aan te passen. De selfiecamera weet goede portretten te maken, waarbij met name de natuurgetrouwe kleuren opvallen. Toch kan de software hier en daar nog wat verbeterd worden. Vaak zijn foto’s iets te helder, waardoor details soms moeilijk zichtbaar zijn. Dit kan met een software-update gemakkelijk opgelost worden en de verwachting is dan ook dat Oppo dit zeker nog gaat verbeteren.

Opvallend is dat de ultra-groothoeklens nauwelijks vervorming kent. De Huawei P30 Pro heb ik veel gebruikt. Alhoewel dat toestel ook uitstekende foto’s maakt zie je met de ultra-groothoeklens veel vervorming in de hoeken. De horizon is dan ook nooit recht. De horizon is met de ultra-groothoeklens van de Oppo Find X2 Pro altijd keurig recht en dat mag indrukwekkend genoemd worden. Deze lens stelt je ook in staat om macro-foto’s te maken op drie centimeter afstand. De periscoopcamera voldoet tevens meer dan goed. Deze camera kennen we natuurlijk ook van de Huawei P30 Pro en tevens van de Oppo Reno 10x Zoom. De techniek is nog verder verbeterd, waarbij met name de 10x hybride zoom nu van een veel betere kwaliteit is dan bij deze voorgangers. Je kunt zelfs helemaal inzoomen tot 60x digitale zoom, maar dat wil je niet. Dat levert gewoon geen goede foto’s op. In de groothoekstand, normale stand, 5x optische zoom en 10x hybride zoom krijg je uitstekende scherpe foto’s met goede kleuren. Tot 30x digitale zoom kun je in de juiste omstandigheden nog redelijke foto’s maken, daarboven zijn de resultaten niet meer bruikbaar. Leuk dat de optie van 60x digitale zoom er is, maar dat zal op geen enkel toestel goede foto’s opleveren.

Filmen is tevens indrukwekkend. De techniek van eerdere Oppo-toestellen is overgenomen, waardoor gemaakte video’s veel stabieler lijken dan de omstandigheden waarin ze gemaakt zijn. Goed voor actiefilmpjes uiteraard. Filmen kan in 4k met maximaal 60 beeldjes per seconde. De kwaliteit hiervan is prima. In de nacht doet de videocamera er nog een schepje bovenop. Gemaakte video’s in het donker zijn veel lichter dan het in werkelijkheid is. Dat levert over het algemeen zeer goede video’s op en maakt de Oppo Find X2 Pro ook geschikt voor filmen in het donker. Deze nachtmodus levert zowel bij fotografie als bij video’s uitstekende resultaten op. Tot slot de selfiecamera van 32 megapixel. Deze lijkt toch van mindere kwaliteit te zijn. In voldoende licht krijg je prima foto’s en ook de softwarematige bokeh (scherpe voorgrond en wazige achtergrond) is prima. Zodra je maar een beetje beweegt of het wat donkerder is zijn de foto’s niet zo goed als je zou willen.

Accuduur

De Oppo Find X2 Pro beschikt over een batterij met een capaciteit van 4.260 mAh. De batterij is opgebouwd uit twee aparte batterijen van 2.130 mAh. Opladen is hierbij een fluitje van een cent met de 65W SuperVOOC 2.0. Binnen 10 minuten is de batterij voor 40% opgeladen. Een volledig opgeladen batterij duurt volgens Oppo 38 minuten. En de praktijktest bewijst dat dit inderdaad klopt. De Oppo Find X2 Pro wordt razendsnel weer opgeladen.

En dat is ook wel nodig. De hoge resolutie in combinatie met de verversingssnelheid van 120hz en de snelle hardware zorgt ervoor dat het toestel flink wat energie nodig heeft. Een dag zul je het met dit toestel wel volhouden, maar de twee dagen zul je echt niet redden. Zet je de verversingssnelheid terug op 60hz, eventueel in combinatie met een lagere resolutie, dan gaat de batterij ook weer langer mee. De batterij van 4.260 mAh had dus best iets groter gemogen in dit toestel. Echt storend is het niet, want je hebt binnen 38 minuten de smartphone weer volledig opgeladen. Goed om te weten is dat draadloos opladen niet ondersteund wordt op de Oppo Find X2 Pro. Voor een toestel in deze prijscategorie is dat eigenlijk een groot gemis. Maak je hier toch geen gebruik van, dan valt dit minpunt voor je weg.

Oppo Find X2 Pro – software

Oppo heeft het qua hardware altijd perfect voor elkaar. Qua software is het een ander verhaal. Veel mensen vinden de softwareschil ColorOS niet fijn en ook het updatebeleid van Oppo blijft vaag en onduidelijk. Je krijgt wel updates, maar met name op de volgende grote Android-update moet je vaak lang wachten. Bij de Oppo Find X2 Pro lijkt er echter het één en ander ten positieve veranderd te zijn.

Allereerst ColorOS 7.1. Deze softwareschil van de Oppo Find X2 Pro is gebaseerd op Android 10. ColorOS leek altijd zeer veel op iOS van Apple, maar met deze nieuwste versie gaan we toch meer de Android-kant op. Het nieuwe design is fris en overzichtelijk en ook de menu’s steken zeer goed in elkaar. Je hebt erg veel mogelijkheden om zaken naar wens aan te passen en dat is altijd mooi meegenomen. Minpuntje blijft wel de Slimme Assistent. Scrol je vanaf het beginscherm naar de linkerpagina, dan zie je daar de Slimme Assistent. En die valt behoorlijk tegen. Afgezien van snelfuncties, een stappenteller, het weer en je favoriete contacten wordt er niks weergegeven. Dit is weer het tegenovergestelde van Samsung, dat met Bixby je bombardeert met veel teveel informatie. Waarom wil iedere fabrikant hierbij het wiel opnieuw uitvinden? Is een simpele Google Nieuws Feed niet voldoende? Of geef ons als gebruiker de mogelijkheid om dit zelf aan te passen?

De Slimme Assistent daargelaten is ColorOS 7.1 een flinke stap voorwaarts. Je hebt de voordelen van Android 10 zoals een donkere modus en digitaal welzijn tot je beschikking, aangevuld met Oppo’s vele instellingen om het toestel naar wens aan te passen. Een app-lade is standaard aanwezig en je kunt ook alle animaties aanpassen. Er is eigenlijk vrij weinig aan te merken op ColorOS 7.1, afgezien dat de vertaling hier en daar te wensen overlaat en je wat gekke zinnen tegenkomt. Dit is echter op een paar vingers te tellen. Over het algemeen is ColorOS 7.1 echt een volwaardige softwareschil voor Android 10.

Dan het updatebeleid. Bleef het updatebeleid vanuit Oppo voor eerdere toestellen nogal vaag. Dit keer is er wat meer duidelijkheid. Zo zal de Oppo Find X2 Pro de komende twee jaar ondersteund worden en werkt het bedrijf samen met Google om de nieuwste versie van Android ieder jaar beschikbaar te maken. Android 11 en Android 12 zouden dus naar dit toestel moeten komen. Beveiligingspatches voor de Find X-serie en tevens de Reno-serie zullen iedere maand verschijnen. Laten we hopen dat Oppo deze beloftes na kan komen, dan zit het met het updatebeleid van Oppo ook goed. In onze testperiode van enkele weken heeft de Oppo Find X2 Pro in ieder geval al twee keer een update gekregen.

Oppo Find X2 Pro – in gebruik

Alles staat of valt natuurlijk met het gebruik van een smartphone. De afgelopen weken heb ik de Oppo Find X2 Pro als dagelijks toestel gebruikt. En dat is me uitstekend bevallen. Apps starten razendsnel op, ColorOS 7.1 laat je het toestel vrijwel helemaal naar wens aanpassen en de camera’s, de speakers en het display zijn meer dan indrukwekkend. Het ietwat saaie design van het toestel wordt ten dele weer goedgemaakt door te kiezen voor keramiek of vegan leer. Aan de binnenkant is alles bij de Find X2 Pro meer dan in orde. Afgezien van de Samsung Galaxy S20 Ultra kent de Oppo Find X2 Pro op dit moment eigenlijk geen gelijke. De ondersteuning voor 5g zorgt ervoor dat jij alvast klaar bent voor de toekomst.

Al dit moois komt natuurlijk wel met een keerzijde en dat is de prijs. De Oppo Find X2 Pro heeft een verkoopadviesprijs van 1.199 euro. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S20 Ultra is verkrijgbaar vanaf 1.349 euro. Alhoewel dat toestel standaard maar 128 GB opslaggeheugen heeft (tegenover 512 GB van de Oppo Find X2 Pro) is de naam Samsung veel bekender onder consumenten. Als relatief nieuw merk op onze markt wil je juist nieuwe consumenten aantrekken. Het geringe prijsverschil tussen beide toptoestellen maakt dat toch wat moeilijker. Wel krijg je met de Oppo Find X2 Pro een compleet pakket in handen. Er is een schermprotector geplaatst, je krijgt een doorzichtig hoesje meegeleverd en ook oordopjes zijn aanwezig. Wel is het jammer dat deze accessoires dit keer van een mindere kwaliteit zijn. De schermprotector liet al na twee weken los bij de aan/uit-knop en ook het doorzichtige hoesje is niet zo luxe als het hoesje bij de Oppo Reno 10x Zoom. Van een dergelijk toptoestel met bijbehorende hoge prijs verwachten we toch iets meer.

Oppo Find X2 Pro – conclusie

De Oppo Find X2 Pro behoort tot de top van de huidige smartphonemarkt. Het display is ontzettend indrukwekkend, de camera’s meer dan goed en je hebt nog nooit een smartphone zo snel opgeladen als de Oppo Find X2 Pro dankzij 65W SuperVOOC 2.0. De keuze uit materialen tussen keramiek en vegan leer wijkt mooi af van andere merken, maar het design is verder helaas toch vrij standaard.

Of de prijs van 1.199 euro te verantwoorden is zul je zelf moeten bepalen. Weet echter dat je helemaal voorbereid bent op de toekomst met de 5g-ondersteuning van de Oppo Find X2 Pro. Hopelijk komt Oppo de beloftes voor het updatebeleid na. Dan hoef je de komende twee jaar absoluut niet naar een nieuwe smartphone te kijken. De Oppo Find X2 Pro heeft de Find X-serie echt volwassen gemaakt en is een toestel dat iedereen in het high-end segment serieus moet overwegen.