Samsung Galaxy A41 komt volgende maand uit in België

Samsung heeft bekendgemaakt dat de Samsung Galaxy A41 vanaf medio mei beschikbaar is in België, voor 299 euro. Helaas heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nog niet laten weten of de smartphone ook in Nederland uitgebracht wordt; op dat nieuws wachten we nu dus nog.

Dit is de Samsung Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 is vanaf 22 mei beschikbaar in België, laat de fabrikant weten in een persbericht. De smartphone moet 299 euro gaan kosten en beschikbaar zijn in de kleuren zwart, wit, blauw en rood. De prijs van het toestel ligt hoger dan de prijs van zijn voorganger. Vorig jaar bracht Samsung namelijk de Galaxy A40 op de markt voor 250 euro. Ondanks het relatief lage prijskaartje heeft het toestel een riant oled-scherm van 6,1 inch. De resolutie van dat scherm bedraagt full hd+ (vanwege de lengte van het display).

Bovenin treffen we een notch aan waar een selfiecamera in verwerkt zit, van 25 megapixel. Achterop treffen we drie camera’s aan. De hoofdcamera is een 48 megapixelcamera. Daarnaast is er nog de ultragroothoekcamera van 8 megapixel en een dieptesensor. De Samsung Galaxy A41 draait verder op Android 10 (met daaroverheen de Android-skin OneUI 2.0). De accu heeft een vermogen van 3500 mAh. Onder de motorkap zit een Heliocore P65-processor, evenals 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan interne opslagruimte.