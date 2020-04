Samsung Galaxy M21 met drie camera’s en grote accu gepresenteerd

Samsung heeft de Samsung Galaxy M21 gepresenteerd. Dit is een goedkoper toestel dat beschikt over drie camera’s en een grote accu. Daarnaast is er een amoled-scherm aanwezig. Je betaalt 219 euro voor de telefoon, die vanaf nu beschikbaar is in Nederland.

Dit is de Samsung Galaxy M21

De Samsung Galaxy M21 beschikt over een amoled-scherm van 6,4 inch en een full hd+-resolutie. In het scherm zit een kleine notch waar de frontcamera in verwerkt zit. Die camera heeft de beschikking over 20 megapixel. Onder de motorkap zit onder meer een accu met een vermogen van 6000 mAh, waardoor je het apparaat flink wat uren gebruiken kunt voordat het leeg is. Ook is er een Samsung Exynos 9611-processor en mag je rekenen op 4 GB aan werkgeheugen en 64 GB aan interne opslagruimte.

De Samsung Galaxy M21 is aan de achterkant uitgerust met een drievoudige camera. De hoofdcamera is een 48 megapixelgroothoekcamera. De tweede camera beschikt over een 8 megapixelsensor met een 123 inch ultragroothoeklens. Hiermee kun je wat je met je blote oog ziet daadwerkelijk vastleggen op beeld. Tot slot zorgt de 5 megapixel dieptecamera met Live Focus voor scherptediepte in (portret)foto’s. De Galaxy M21 is vanaf nu in Nederland beschikbaar in de kleuren zwart en blauw voor een verkoopadviesprijs van € 219.