Samsung Galaxy Tab S6 Lite aangekondigd: dit wil je weten over de tablet

Samsung heeft donderdag een nieuwe tablet aangekondigd die niet binnen het high-end segment valt: de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. De verkoop van de nieuwe Samsung-tablet begint op 30 april aanstaande en de prijs is vanaf 379 euro.

Dit is de Samsung Galaxy Tab S6 Lite

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite heeft een groot scherm van 10,4 inch en beschikt over een relatief hoge resolutie van 2000 bij 1200 pixels. Onder de motorkap zit de Samsung Exynos 9611-processor, die beschikt over acht kernen. Vier daarvan zijn geklokt op 2,3 GHz en de andere vier op 1,7 GHz. Het apparaat wordt geleverd met 4 GB aan werkgeheugen en 64 of 128 GB aan interne opslagruimte. Mocht de hoeveelheid ruimte niet genoeg zijn, dan is die uitbreidbaar middels een micro-sd-kaart. Dan kan tot en met 1 TB.

Daarnaast beschikt het apparaat over een accu met een riant vermogen, namelijk 7300 mAh. Dat betekent dat je in elk geval 13 uur aan video content moet kunnen bekijken op het apparaat. Verder is er een koptelefoonaansluiting, zijn er stereospeakers met ondersteuning van Dolby Atmos, is de rand 9 millimeter dik en wordt de magnetische S Pen standaard meegeleverd. Die stylus hoef je overigens nooit op te laden voor gebruik. De frontcamera heeft 5 megapixel, terwijl de camera op de achterkant beschikt over 8 megapixel.

Je gebruikt de tablet onder meer met Samsung Notes, een notitieapplicatie. Met de app is het al mogelijk notities te maken op het vergrendelde scherm. En je kunt ook gebruikmaken van functies als Smart Search (waarmee je hashtags gebruikt voor handgeschreven notities) en Text Conversion (waarmee je geschreven tekst omzet naar digitale tekst). Vervolgens kun je de notities naar verschillende bestandstypen converteren. Denk dan aan .pdf en .jpeg, maar ook bijvoorbeeld een Word- of tekstdocument.

Bovendien kun je de Samsung Galaxy Tab S6 Lite gebruiken als extensie van je smartphone, zodat je in huis genoeg hebt aan één device. Zo kun je telefoongesprekken en berichten ontvangen, zelfs wanneer beide apparaten niet verbonden zijn met hetzelfde wifinetwerk. De opties zijn ook goed bereikbaar via het menu voor snelle instellingen, waardoor je dus snel wisselt van Samsung-apparaat. Je regelt dit via de instellingen van je smartphone en tablet, maar hebt daar wel een Samsung-account voor nodig. Anders werkt het niet.

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite ondersteunt ook Auto Hotspot. Daarmee kun je met een druk op de knop verbinding maken met internet wanneer je smartphone in de buurt is (ook hiervoor heb je een Samsung-account nodig en moet je dat account op beide apparaten gebruiken). Is je telefoon in de buurt, dan maakt de tablet automatisch verbinding. En met de optie Quick Share kun je razendsnel bestanden delen met vijf andere mensen, die eveneens over een Galaxy beschikken. De apparaten hebben hiervoor minstens Android 10 nodig.

Samsung werkt samen met verschillende partners aan entertainment op de Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Zo krijg je vier maanden toegang to YouTube Premium, biedt Netflix een exclusieve interface aan op de Galaxy-tablet en stream je je favoriete muziek met Spotify. Met Samsung Kids kun je bovendien een kindervriendelijke omgeving op je tablet realiseren. Zo kun je de schermtijd beperken en bepalen welke content ze wel en niet zien. Met het Daily Board deel je snel berichten met je gezinsleden en vraag je agenda-items en het weer op.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is tussen 16 en 29 april vooruit te bestellen. Wanneer je dat doet, dan ontvang je een gratis Book Cover ter waarde van 69 euro. De officiële verkoop start vanaf 30 april. De prijs begint bij 379 euro, daarvoor haal je het wifimodel in huis. Wanneer je bereid bent 439 euro te betalen, dan krijg je daarvoor het 4g- en wifimodel.

