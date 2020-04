Strengere Google Play-regels pakken abonnementen voor apps aan

Google wil dat een abonnement afsluiten via Google Play transparanter wordt. Daarom zijn de regels per 16 juni aanstaande strenger. Zo weet je straks meer over de voorwaarden, gratis proefperiodes en hoe je de abonnementen annuleert. Daarnaast zal de digitale winkel gebruikers op de hoogte brengen wanneer een proefperiode eindigt of wanneer de betaaldatum eraan komt.

Google Play maakt abonnementen transparanter

Het doel van het nieuwe beleid ten aanzien van abonnementen is om ervoor te zorgen dat mensen van tevoren goed weten waar ze aan beginnen. Google hoopt hiermee ook dat het aantal misleidingen flink wordt teruggebracht. Soms proberen appmakers via Google Play mensen te verleiden met een proefperiode, zonder dat ze weten waar ze precies voor tekenen. En dit is een groot probleem, aangezien veel van deze apps nog wel eens opduiken in toplijsten binnen de digitale winkel. Dat laat Android Police weten.

De focus ligt echt op transparantie. Zo moeten ontwikkelaars duidelijker maken dat ze toegang krijgen tot alle functionaliteit van een specifieke app met zo’n abonnement; niet dat ze dan pas toegang krijgen tot basale features. Ook moet er meer duidelijkheid verschaft worden over de voorwaarden. Google zal hierin ook een belangrijke rol gaan spelen en mensen actief op de hoogte brengen over het einde van een proefperiode of wanneer er een betaaldatum aankomt. Je zult hier via e-mail over geïnformeerd worden.