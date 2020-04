TCL presenteert Alcatel 1B (2020) met Android 10 aan boord

TCL heeft de nieuwe Alcatel-smartphone gepresenteerd, namelijk de Alcatel 1B (2020). De telefoon draait op Android 10 van Google, te weten de Go-editie. Het toestel beschikt over een quadcore-processor en 2 GB aan werkgeheugen.

Alcatel 1B (2020) gepresenteerd

De Alcatel 1B (2020) heeft een scherm van 5,5-inch, die beschikt over een full hd+-display. De achterkant van het toestel is gemaakt van een microtextuur, gebaseerd op veerpatronen. Daardoor zou het toestel lekker in de hand moeten liggen. De accu bedraagt over een vermogen van 3300 mAh, waardoor die prima een dag moet kunnen meegaan op een volle batterij. Ook is er een speciale Google Assistent-knop, waardoor je eenvoudig toegang hebt tot die stemassistent. Je drukt op de knop en de persoonlijke assistent luistert naar je.

De Alcatel 1B (2020) is voorzien van een ingebouwde optimalisatietool die op de achtergrond het geheugen wist, de opslag opruimt en de energie op slimme wijze optimaliseert. Daarnaast wissel je sneller tussen apps op een manier die het geheugen minder zwaar belast dankzij de integratie van Android 10 (Go-editie). Het toestel is verkrijgbaar vanaf 79 euro in de kleuren Pine Green en Prime Black, en wordt als introductieoffer tijdelijk geleverd met een micro-sd-kaart ter waarde van 12,99 euro. Onduidelijk is hoeveel ruimte je dan krijgt.