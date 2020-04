Telegram krijgt dit jaar beveiligde videobelfunctie voor groepen

De populaire berichtendienst Telegram heeft aangekondigd dat de applicatie later dit jaar een beveiligde videobelfunctie voor groepen krijgt. Waarschijnlijk doet dit bedrijf dit om relevant te blijven nu Facebook voor Messenger een soortgelijke functie uitgerold heeft. En apps zoals Zoom en Houseparty heel populair zijn.

Telegram krijgt videobelfunctie voor groepen

Dat laat het bedrijf achter de populaire berichtendienst dit weekend weten in een blogpost. Er wordt veel nadruk gelegd op de beveiliging van de functie. Telegram vergelijkt de situatie met 2013 en zegt dat videobellen van nu vergelijkbaar is met berichten versturen in dat jaar. Er zijn apps die veilig zijn en er zijn apps die bruikbaar zijn; maar in de ogen van het bedrijf niet allebei. En die rol moet de functie gaan vervullen straks. Het is niet vreemd dat dergelijke taal genuttigd wordt: het bedrijf positioneert zich al jaren als ‘veilig alternatief’.

Daarnaast is het zo dat bijvoorbeeld de app Zoom in de afgelopen weken flink wat kritiek over zich heen gekregen heeft wat privacyproblemen betreft. En daar kan Telegram nu dankbaar gebruik van maken door zich wederom te positioneren als ‘veilig alternatief’. De underdog. Op dit moment heeft de app zo’n 400 miljoen gebruikers, 100 miljoen meer dan een jaar geleden. Nu we allemaal vaker thuiszitten en dit waarschijnlijk nog even duurt, is videobellen een prima middel om in contact te blijven met iedereen.