Vodafone begint dinsdagavond met uitrol 5g in Nederland

Vodafone heeft bekendgemaakt dat de provider dinsdagavond het 5g-netwerk in Nederland voor een deel activeert. Het betreft dan de helft van Nederland. Eind juli moet het netwerk beschikbaar voor de andere helft van het land. Buiten het dekkingsgebied valt je smartphone terug op 4g.

Begin maart 2020 heeft Vodafone 5g in zijn abonnementen opgenomen. Alle bestaande en nieuwe klanten met een Red- of Red Pro-abonnement krijgen zonder meerprijs toegang tot het nieuwe netwerk. In komende dagen worden de abonnementen geactiveerd, waarna het nog zeven dagen kan duren voordat je overgestapt bent. Dan komen ook Start-klanten in aanmerking voor het netwerk. Je kunt de volgende smartphones, met instellingen voor Nederland, gebruiken: Samsung Galaxy S20 5g, S20+, S20 Ultra en Oppo Find X2 Pro en er zullen meer toestellen volgen. Bij gebruik van deze toestellen in het dekkingsgebied is het 5g symbool op het toestel te zien.

Er zijn in Europees verband specifiek voor 5g drie nieuwe frequentiebanden afgesproken: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Deze zijn in Nederland nog niet beschikbaar. De nieuwe technologie is echter wel toepasbaar in andere frequentiebanden, waarvoor al vergunningen voor mobiele communicatie zijn verleend. Wat Vodafone nu doet is technologie toepassen op 4g-frequenties. Beide protocollen blijven naast elkaar bestaan.

5g zorgt voor een betere gebruikservaring doordat de reactietijd en downloadsnelheid verder verbeteren. De snelheden die de gebruiker daadwerkelijk ervaart, zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de drukte op het netwerk, locatie, bereik en de specifieke telefoon. De reactietijd (zogenaamde latency) zal met zo’n 30 procent verbeteren. De downloadsnelheden in dit bestaande spectrum kan bieden lopen op tot maximaal 1Gbps, wat ruim boven de maximale 350Mbps van de huidige 4g-abonnementen ligt. In het begin zal in de praktijk deze datasnelheid gemiddeld tien procent hoger zijn.