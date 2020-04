WhatsApp op iOS ondersteunt nu videobellen met 8 personen

WhatsApp heeft laten weten dat gebruikers van iOS nu een update kunnen verwachten die de mogelijkheden van videobellen uitbreidt. Daar waar je eerst met in totaal vier mensen kon bellen, kan dat nu met acht personen tegelijkertijd in beeld.

Download de update voor WhatsApp op iOS

De populaire berichtendienst WhatsApp is begonnen met het uitrollen van een belangrijke update. Wanneer je de update eenmaal op je iPhone hebt staan, dan kun je met in totaal zeven andere mensen in één videobelgesprek bellen. Als je besluit om te videobellen via de dienst, dan is het goed om te weten dat de verbinding dan versleuteld is (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook Messenger Rooms). Tijdens het bellen krijg je toegang tot de functies die je hiervoor ook al tot je beschikking had; daar verandert niets aan.

Op moment van schrijven wordt de update uitgerold naar alle iOS-gebruikers. Nu is het helaas nog zo dat we het voorlopig zonder update voor Android moeten doen. Het is namelijk niet bekend wanneer die update moet verschijnen, dus daar moeten we nog even op wachten. Het kan dagen duren voordat Android-gebruikers toegang krijgen tot dezelfde mogelijkheden. Dat kan resulteren in het feit dat er tot die tijd compatibiliteitsproblemen zijn tussen beide platformen, die vanzelf verdwijnen zodra Android ook de update krijgt.