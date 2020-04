‘YouTube Shorts neemt het later dit jaar op tegen TikTok’

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan brengt YouTube binnenkort een eigen versie van de populaire videodeelapp TikTok uit. De app moet YouTube Shorts heten en gebruikers in staat stellen korte video’s te plaatsen op de videostreamingdienst.

YouTube Shorts: concurrent voor TikTok?

The Information schrijft dat YouTube voornemens is een concurrent voor TikTok uit te brengen. De nieuwe app of dienst moet YouTube Shorts gaan heten en gebruikers korte video’s laten uploaden. De verwachting is dat Google de optie gaat aanbieden binnen de bestaande app van de videostreamingdienst; er komt dus geen stand-alone applicatie. Videomakers zouden gebruik kunnen maken van bestaande, gelicentieerde muziek op het platform. Shorts moet voor het eind van 2020 gelanceerd worden.

In het artikel van The Information staat verder dat dit één van de meest serieuze pogingen is van techbedrijven om de concurrentie aan te gaan met TikTok. Dat is op dit moment één van de meest populaire apps onder jongeren, waar ze snel korte video’s uploaden en delen. Vaak zijn ze grappig van aard, maar er kan ook nog wel eens een politiek statement gemaakt worden. Dat dit nieuws nu aan het daglicht komt is niet heel vreemd. Vorig jaar kwam namelijk al aan het licht dat Google een TikTok-concurrent wilde overnemen.