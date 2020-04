‘Zelfde telefoonnummer WhatsApp op meerdere apparaten snel mogelijk’

Zoals het er nu naar uitziet kun je binnenkort hetzelfde telefoonnummer voor WhatsApp op meerdere apparaten gebruiken. De eerste hints hiervoor doken al in november 2019 op, maar nu zijn er wederom verwijzingen gevonden in de meest recente bètaversie op Android.

WhatsApp op meerdere apparaten gebruiken

Het is WhatsApp onlangs gelukt de grens van meer dan twee miljard actieve gebruikers te doorbreken, ondanks het feit dat de app een grote handicap heeft. Je kunt namelijk je account op één smartphone of tablet gebruiken. Wissel je van telefoon? Dan moet je je nummer overzetten, alleen dan krijg je toegang tot je chats. Maar dan kun je de app niet meer op je andere smartphone gebruiken. Het lijkt er nu op dat de communicatiedienst aan een oplossing werkt. Dat nieuws verscheen al in november, maar verschijnt ook vandaag.

WABetaInfo ontdekte de mogelijkheid dus al in november en meldt nu wederom dat het team achter WhatsApp aan de functie werkt. Vooralsnog is echter niet duidelijk hoe dit precies werkt. Moet je hoofdapparaat online blijven (zoals met de Web-versie) of werkt het zoals Telegram bijvoorbeeld doet? Dan blijven alle apps actief, tenzij je zelf ergens de stekker uit trekt. Laten we hopen op het laatste. De dienst heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de mogelijkheid; onduidelijk is ook nog wanneer dit gebeurt.