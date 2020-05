Amerikaanse handelsban voor Huawei is ook in 2021 geldig

De Amerikaanse regering heeft besloten dat de handelsban voor Huawei ook geldig is in 2021, waar zakendoen dus nog steeds heel moeilijk is. Dat houdt ook in dat we voorlopig dus geen echt nieuwe smartphones van het bedrijf hoeven te verwachten waar een geldige Android-licentie op staat.

Handelsban Huawei voorlopig nog actief

Het is nu ongeveer een jaar geleden sinds het besluit van de Amerikaanse regering een handelsban op te leggen voor het Chinese bedrijf Huawei. De fabrikant van populaire smartphones kan daardoor geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven, waaronder onderdelen inkopen moeilijk is en er geen gebruikgemaakt mag worden van Google Play (Services). De ban geldt overigens ook voor andere fabrikanten uit China, waaronder ZTE. De Amerikaanse regering ziet dergelijke bedrijven als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

In de tussentijd worden er nog wel tijdelijke handelslicenties uitgegeven, zodat er op een bepaald vlak wel iets geregeld kan worden. Zodoende kan Huawei er bijvoorbeeld voor zorgen dat bestaande toestellen nog altijd de updates krijgen waar consumenten recht op hebben. Hoewel de meest recente licentie daarvoor binnen nu en een paar dagen afloopt, is wel de verwachting dat die wederom verlengd wordt. Daar horen we dus over enkele dagen ongetwijfeld meer over. Tot wanneer de handelsban precies loopt, is niet duidelijk.