Android krijgt meer opties voor toegankelijkheid, waaronder Action Blocks

Google heeft bekendgemaakt dat het Android-besturingssysteem toegang krijgt tot extra opties met betrekking tot toegankelijkheid. Met zo’n Action Block is het mogelijk een knop toe te voegen aan je thuisscherm, waarmee je razendsnel een specifieke handeling kunt verrichten.

Action Blocks en meer komen naar Android

De functies zijn bedoeld voor mensen met een cognitieve beperking, zodat ze toch meer kunnen met hun smartphone. Dat betekent niet dat mensen zonder cognitieve beperkingen de nieuwe functies niet kunnen gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld met de Actions Blocks een grote knop aanmaken waarmee je alle lampen in huis uitdoet, je moeder belt of andere taken verricht. Je moet hiervoor nog wel een app downloaden. Heb je die eenmaal, dan kun je beginnen met het instellen van de (voorgestelde of zelf in te vullen) commando’s

Alles wat je met je stem kunt vragen, kun je invoeren als Action Block. Het systeem werkt namelijk op basis van de Google Assistent. Je kunt ook nog een zelf uitgekozen foto toevoegen aan de Action Blocks. Handig voor wanneer je vaak iemand belt, zodat je niet hoeft na te denken wie dat ook alweer is en hoe je diegene te pakken krijgt. Je drukt op de grote knop en het proces wordt in gang gezet (dat geldt voor alle acties die je instelt). In de toekomst kan het zijn dat Google de functies van de blokken verder uitbreidt, daar is nu niets over bekend.

Daarnaast is Live Transcribe verder uitgebreide. Met de functie, waarmee je gesproken tekst direct laat uitschrijven op je smartphone, kun je voortaan:

Specifieke woorden toevoegen die Google nog niet kent; dat doe je door het woord in te typen, je hoeft het systeem dat woord niet te leren door het herhaaldelijk in te spreken.

Getranscribeerde teksten waren al lokaal op te slaan, maar nu kun je ze ook opzoeken middels sleutelwoorden. Je data blijft altijd op je telefoon staan. De teksten worden kort in de cloud opgeslagen om verwerkt te worden, maar daarna worden ze verwijderd.

Je naam toevoegen, waarna je telefoon kan trillen wanneer die gebruikt wordt. Mocht je slechthorend zijn, dan kan Android je voortaan op deze manier bij het gesprek betrekken.

De optie waarmee je geluid harder kunt laten klinken op je telefoon werkte voorheen alleen met koptelefoons met draad, maar nu ook zonder. Je kunt je bluetoothkoptelefoon dus gebruiken. Verder laat Google Maps voortaan direct zien welke gelegenheden rolstoeltoegankelijk zijn. Het is nog even afwachten welke functies allemaal naar Nederland uitgerold worden, maar dit zijn goede berichten voor mensen met een cognitieve of lichamelijke beperking. Android wordt zo inderdaad een stuk toegankelijker.