App van Google Zoeken heeft eindelijk een donkere modus

De app van Google Zoeken heeft officieel zijn donkere modus gekregen, wat vooral in de avond een stuk rustiger is voor je ogen. De update is nu beschikbaar voor mensen die een smartphone hebben met (tenminste) Android 10, iOS 12 of iOS 13.

Donkere modus voor Google Zoeken

Hoewel 2019 officieel het jaar van de donkere modus was (dit was het jaar waarin heel veel apps zo’n modus kregen), zien we dat we er in 2020 nog niet zijn. Niet elke applicatie biedt het alternatief is. Tot nu toe behoorde Google Zoeken ook tot die categorie, maar dat is nu verleden tijd. De app heeft namelijk zijn officiële donkere modus gekregen. De update wordt vanaf nu uitgerold naar gebruikers van de app en zal in de komende weken beschikbaar zijn voor iedereen die Android 10, iOS 12 of iOS 13 op zijn smartphone heeft staan.

De afgelopen maanden was de donkere modus al beschikbaar voor Google Zoeken, maar dan in bèta. Ook hier op de redactie hebben we daar dankbaar gebruik van gemaakt. De zachte, donkere grijstinten zijn heel fijn voor de ogen, of je de modus nu overdag of in de avond gebruikt. Heel veel effect zal het niet hebben op je accugebruik, aangezien het dus geen puur zwarte kleur is. Voor amoled-schermen geldt dat wanneer de kleur puur zwart is, pixels niet geactiveerd worden, waardoor er dus op de langere termijn energie bespaard wordt.