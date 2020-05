Apple en Google brengen notificatiesysteem voor virus naar smartphones

Vorige maand kondigden Apple en Google aan dat het notificatiesysteem voor het virus in mei zou verschijnen. Die tijd is aangebroken. Met het systeem kun je mogelijk beter controleren of je in aanraking bent gekomen met een persoon die het virus opgelopen heeft.

Apple en Google brengen notificatiesysteem uit

Mocht het systeem straks werken en iedereen ermee aan de slag gaan, dan krijg je straks een exposure notification, zoals dit heet. Uit die notificatie blijkt dan dat je vlakbij iemand in de buurt geweest bent die het virus opgelopen heeft en het dus raadzaam is om in quarantaine te gaan. De berichten die in beeld verschijnen zijn duidelijk en accuraat. Nu dit systeem voor contactonderzoek beschikbaar is, kunnen gezondheidsorganisaties en overheden een eigen app maken. Onder meer de Nederlandse overheid werkt met dit systeem.

Google brengt de functies voor het contactonderzoek uit via Google Play Services. De update wordt automatisch gepusht, dus binnen nu en enkele dagen ben je helemaal up-to-date. Apple doet het net even op een andere manier. Je moet hiervoor namelijk iOS 13.5 downloaden; die update is nu beschikbaar. Naast de exposure notifications voegt die update ook een aantal andere dingen toe, zoals verbeteringen voor Face ID, meer opties voor videobelapplicatie FaceTime en verschillende prestatieverbeteringen en softwarefoutoplossingen.