Apple en Google geven meer info vrij over eigen notificatiesysteem

Apple en Google hebben meer informatie vrijgegeven over het notificatiesysteem in het kader van het tegengaan van de virusverspreiding. Ook hebben ze voorbeelden gegeven van hoe apps er straks uit kunnen gaan zien en krijgen ontwikkelaars toegang tot een bibliotheek aan code.

Apple en Google delen meer info

Dit is een update voor de plannen die begin april bekendgemaakt werden. De bedrijven hebben nu verschillende screenshots gedeeld van mogelijke interface voor een app die gebruikmaakt van de api (tools voor ontwikkelaars). Dit betekent niet dat apps van gezondheidsorganisaties en overheden er zo uit komen te zien; het is slecht een voorbeeld. Handig voor ontwikkelaars, zodat ze weten wat ze kunnen maken. En handig voor ons, zodat wij ongeveer een idee krijgen van wat we later dit jaar kunnen verwachten.

Verder hebben Apple en Google een bibliotheek aan code vrijgegeven voor ontwikkelaars. Voor Android-ontwikkelaars is er nu een sdk beschikbaar (dat staat voor software development kit), terwijl iOS-ontwikkelaars specifieke Xcode-tools krijgen (Xcode is nodig voor het maken van iOS-apps). De bedrijven laten weten dat deze code niet bedoeld is voor publicatie en dus niet in de daadwerkelijke apps terecht moeten komen. Ook hier geldt dat het gaat om voorbeelden van wat straks allemaal mogelijk is voor developers.

Google en Apple hebben tevens enkele voorwaarden bekendgemaakt waar apps aan moeten voldoen:

Ze mogen alleen gebruikt worden in het kader van het tegengaan van de verspreiding van covid-19

Ze mogen geen gebruikmaken van locatiediensten

Er moet een opt-in beschikbaar zijn, zodat je niet verplicht wordt allerlei gegevens te delen

De data mag niet gebruikt worden voor advertenties

Bestaande apps die geüpdatet worden met de api mogen geen reclame bevatten of toegang hebben tot locatie

Wanneer de apps precies beschikbaar zijn, is op dit moment helaas nog niet duidelijk.