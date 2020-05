Budgetsmartphones Oppo A72 en Oppo A52 gepresenteerd

Oppo heeft donderdag twee nieuwe smartphones gepresenteerd, die helemaal niet zo duur zijn. Dit zijn de Oppo A72 en de Oppo A52. De eerstgenoemde telefoon is meteen verkrijgbaar, terwijl je op de A52 nog een weekje moet wachten.

Oppo A72 en Oppo A52

De Oppo A72 beschikt over 4 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte, evenals de Qualcomm Snapdragon 665-processor. Ook is een accu met een vermogen van 5000 mAh. De batterij wordt opgeladen met de 18 watt-snellader. Middels reverse charging kan de smartphone ook andere apparaten opladen. Verder zijn er stereospeakers aanwezig en heeft de telefoon het Widevine L1-certificaat. Daarmee is het mogelijk content in high definition te bekijken. Niet elke smartphone of tablet heeft dat certificaat helaas.

Het scherm is 6,5 inch groot en heeft een resolutie van 1080p (2400 bij 1080 pixels, met een pixeldichtheid van 405 pixels per inch). De aan/uitknop van de smartphone is tevens voorzien van een vingerafdrukscanner. Achterop zit een C-vormige camera-indeling, die beschikt over een 48 megapixelsensor en een ultragroothoeklens van 8 megapixel (met een kijkhoek van 119 graden). Voorop treffen we een 8 megapixelcamera aan die beschikt over filters en is voorzien van verschillende functies op basis van kunstmatige intelligentie.

De Oppo A52 heeft eveneens 4 GB aan werkgeheugen, maar qua opslagruimte moet je het doen met 64 GB. De telefoon heeft een groot scherm van 6,5 inch en vier camera’s, waaronder een 12 megapixelhoofdcamera, 8 megapixelultragroothoeklens en twee 2 megapixelportretlenzen. Voorop zit een 16 megapixelsensor. Ook is er nog een accu van 5000 mAh. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. Beide toestellen draaien op ColorOS 7.1, die gebaseerd op Android 10.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo A72 is nu beschikbaar voor 269 euro. De Oppo A52 kost 219 euro en is vanaf volgende week te koop.