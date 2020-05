Doe meer met het Quick View-display op Motorola Razr door Android 10

Motorola heeft het Quick View-display uitgebreid voor de Motorola Razr. Je krijgt toegang tot de extra features door Android 10 te downloaden. De update verwerkt feedback vanuit gebruikers, die hun stem hebben laten horen aan de fabrikant.

Download de update voor Motorola Razr

Zo kun je nu je favoriete contacten bellen zonder je telefoon te openen. Veeg gewoon naar links op het Quick View-display om toegang te krijgen tot je favoriete contacten. Contact houden is gemakkelijker dan ooit nu je berichten van de populairste berichten-apps kunt lezen en beantwoorden met het nieuwe Smart Reply of het nieuwe Quick View-toetsenbord.

De functies van de Quick View-camera aan de voorkant van Motorola Razr zijn uitgebreid zodat je nog meer selfies kunt maken met het opvouwen apparaat. Er zijn onder andere meer cameramodi zoals Group Selfie, Portrait Mode, Spot Color en meer. Toegang tot de camera is ook slechts een simpele veeg verwijderd. Als je Razr gesloten en ontgrendeld is, open je de camera door naar rechts te vegen of door Quick Capture te gebruiken met een draai van je pols.

Met Android 10 bieden we meer functionaliteit en compatibiliteit met de apps die je het meest gebruikt. Je hebt nu toegang tot de stapsgewijze navigatie van Google Maps en je favoriete muziek-apps zoals Spotify en YouTube allemaal vanuit het Quick View-display. En als je het over meer opties hebt, kun je ook het Quick View-display gebruiken om meer van je persoonlijke stijl te laten zien met nieuwe themastijlen.

Beschikbaarheid van de update

De wereldwijde uitrol van Android 10 begint vandaag.