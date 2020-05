EMUI 10.1 beschikbaar voor meer dan 30 Huawei-smartphones

Huawei maakt dinsdagochtend bekend dat de update EMUI 10.1 vanaf nu beschikbaar is voor meer dan dertig smartphones van het bedrijf. De update biedt nieuwe functies zoals Huawei MeeTime, Multi-Screen Collaboration en Celia-spraakondersteuning.

EMUI 10.1 nu te downloaden

EMUI 10.1 heeft privacybescherming dankzij volledig gecodeerde lokale- en cloudgegevens, evenals beveiligingsfuncties zoals PrivateSpace, App Lock en Password Vault. De TEE-microkernel kreeg de waardering CC EAL 5+; het hoogste niveau van beveiligingscertificering voor een besturingssysteem voor consumentenapparaten van dit moment. Dit houdt in dat alle transacties, authenticatie en andere gevoelige bewerkingen via het TEE-systeem worden uitgevoerd.

EMUI 10.1 biedt gebruikers intelligente fotografiefuncties zoals Golden Snap. Tijdens het fotograferen neemt het apparaat in plaats van enkelvoudig frames een bewegend beeld in 4k op, waardoor er extra beelden worden gemaakt voor- en nadat de ontspanknop is ingedrukt. Vervolgens analyseert AI Best Moment de beelden om je te helpen de beste foto te kiezen, terwijl AI Remove Passerby en AI Remove Reflection het mogelijk maken om ongewenste photobombers gemakkelijk te verwijderen.

Huawei MeeTime ondersteunt 1080p Full HD-videogesprekken op Huawei-smartphones, -tablets en de Huawei Vision-tv. Huawei MeeTime moet een heldere beeldkwaliteit bieden, ook bij weinig licht of zwak signaal. Daarnaast kun je met MeeTime hun scherm delen tijdens een videogesprek en tegelijkertijd aantekeningen maken.

Met de Multi-Screen functionaliteit kunnen gebruikers handsfree video- of spraakoproepen via de pc te beantwoorden en bestanden en hyperlinks op de smartphone openen aan de hand van native pc-applicaties voor een verbeterde productiviteit.

Huawei Share maakt een snelle bestandsoverdracht mogelijk tussen de smartphone en andere apparaten zoals tablets en pc’s. Met Huawei Share op de Huawei P40-serie kun je muziek naar een slimme luidspreker streamen, schermprojectie starten en verbinding maken met wifi door simpelweg met de smartphone op het apparaat te tikken waarmee ze verbinding willen maken.

Huawei’s stemassistent wordt geactiveerd door ‘Hey Celia’ te zeggen of de aan-uit-knop een seconde ingedrukt te houden. Dankzij een diepe integratie heeft Celia toegang tot de hardware en AI van het apparaat, waardoor de stemassistent objectidentificatie, het afspelen van media, tekstberichten en face-to-face vertaling kan ondersteunen.

EMUI 10.1 brengt Huawei Assistant (voor het eerst beschikbaar op de Huawei Mate 30 Series) naar meer apparaten. Aangedreven door Huawei Ability Gallery brengt de update vier handige functies samen: global search, directe toegang, AI-tips en newsfeed. Huawei Assistant helpt gebruikers tijd te besparen en zorgt ervoor dat ze het volledige potentieel van hun smartphone benutten.

Beschikbaarheid van de update

De EMUI 10.1-software-update wordt momenteel uitgerold naar dertig Huawei-apparaten en zal halverwege juni voltooid zijn.