FWD #79 is nu verkrijgbaar: dit kun je verwachten van ons blad

Ontdek de nieuwste trends en producten op vlak van AV, mobiel en smarthome in de gloednieuwe FWD Magazine #79. In dit nummer besteden we extra aandacht aan je woning slimmer maken, leggen we je alles uit over short-throw projectie, ontwarren we het kluwen rond snelladen en onderzoeken we drie heel andere oplossingen om beter geluid uit je tv te krijgen. Heel wat boeiend leesvoer dus!

FWD Magazine #79 nu beschikbaar

Met de dieptereviews van de NAD T 778, Denon Home-soundbar en Bluesound Powernode 2i met surroundspeakers werpen we een blik op drie toestellen die je een surroundbeleving bieden. Elk op zijn eigen manier, van zeer geavanceerd tot uiterst gebruiksvriendelijk. Zoek je daar nog een 4K-mediaspeler bij? Dan is er ook de test van de vernieuwde NVIDIA Shield. Is nieuw beter? Onze reviewer Wesley ontdekte snel dat het antwoord daarop niet zomaar een ongekwalificeerde “ja” is. Lees dan ook meteen wat er gebeurde als we met een kritische blik naar een universele afstandsbediening van Woox kijken.

Het is nog wachten op de nieuwste 2020 tv-modellen. Daarover zal je veel meer lezen in FWD 80 later in het voorjaar. Maar in tussentijd nam onze beeldexpert Eric in de nieuwe FWD Magazine #79 een aantal interessante alternatieven onder de loep, zoals de Philips Screeneo S4-projector en de nog altijd zeer interessante Sony AG8-OLED. Een iets ouder model, maar die wel nog zeker kan meespelen (en het prijskaartje is inmiddels ook acceptabeler geworden, dat is ook een opsteker).

Verder lees je in de nieuwe FWD Magazine een verslag van de laatste internationale video en hi-fi show (in Praag!) vooraleer alle persevents werden geannuleerd. Onmisbaar zijn de uitgebreide tests van de Samsung Galaxy Z Flip en de Galaxy Tab S6, Hegel H120, Sennheiser Momentum Wireless 2 en de twee nieuwe Zen-toestellen van iFi Audio. Ben je van plan om je huis om te toveren naar een smarthome met slimme camera’s? Dan vind je in de uitgebreide reviews van de Reolink Argus 2 en de Arlo Pro 3 cruciale informatie. Niet te missen: de test van de Slide, een apparaatje dat eindelijk het automatiseren van klassieke gordijnen democratiseert.

Wil je ook geen enkel FWD-nummer missen? Neem dan een abonnement en ontvang als eerste de nieuwste editie op je deurmat. Zo ben je zeker dat je nooit een nummer mist en ontspannen de belangrijkste artikelen kunt lezen waar en wanneer jij dat wil. FWD Magazine verschijnt zes keer per jaar en tegen het jaareinde publiceren we het grote Jaarboek – allemaal inbegrepen in het abonnement!