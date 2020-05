FWD Weekly update: Compacte soundbar en slimme beveiligingscamera

Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een minimalistische soundbar van Samsung en een slimme beveiligingscamera.

Review: Samsung HW-S60T

De HW-S60T is de eerste Samsung-soundbar van modeljaar 2020 die onze testruimte bereikt. Groot is dit minimalistische toestel niet, maar toch weet het een 4.0-geluid met veel kracht te produceren. En dat zonder aparte subwoofer. Maar ook: qua design betekenen de afgeronde vormen en het Kvadrat-stofje een hele stijlbreuk met de techno-ontwerpen waar Samsung vroeger van hield. Lees er alles over in de review van de Samsung HW-S60T.

Review: Eufycam 2

De Eufycam 2 is een slimme beveiligingscamera met ondersteuning voor verschillende stemassistenten. Het pakket kost 349 euro: daarvoor krijg je twee draadloze camera’s en een basisstation. Hoe verhoudt de 2 zich tot de eerste Eufycam? Dat gaan we achterhalen in deze review van de Eufycam 2.

Review: Qubino Z-Wave Smart Plug en Z-Wave Mini Dimmer

Wanneer je wat verder kijkt dan losse producten voor je smarthome kom je al snel uit op protocollen waarmee producten in je slimme huis met elkaar kunnen communiceren. Eén van die protocollen is Z-Wave, en Qubino is een fabrikant die zich volledig stort op onder meer slimme stekkers, sensoren en schakelaars die van dit protocol gebruikmaken. In deze review kijken we naar de Qubino Z-Wave Smart Plug en de Qubino Z-Wave Mini Dimmer.

Review: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is de goedkopere versie van de Galaxy Tab S6. Maar is het ook de versie die aansluit bij jouw wensen? In veel gevallen is goedkoop ook duurkoop. Nu is 379 euro voor een tablet niet goedkoop, maar haal je hiermee wel een tablet in huis die aan je verwachtingen voldoet? Wesley vertelt het je in de review van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Zo haal je meer uit Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ en meer

Hoor je je collega’s, vrienden of familieleden over een serie praten, dan kun je die natuurlijk snel opzoeken in de streamingdienst waar deze te zien is en gaan kijken. Er is echter veel meer uit diensten als Netflix, Amazon Prime Video, Videoland, Disney+ en HBO Go te halen. Laura geeft je allerlei tips in dit artikel.