Elke week zetten we het beste van het beste dat de afgelopen week in het FWD-netwerk verschenen is voor je in één overzicht. In deze editie van de FWD Weekly Update kijken we onder meer naar een slimme knop en slimme stekker van Philips Hue en gaan we aan de slag met draadloze wifi-speakers van Denon.

Review: Denon Home 150, 250 en 350

Twee weken geleden gingen we aan de slag met de Denon DHT-S716H soundbar, gecombineerd met de DSW-1H subwoofer en de Home 150-speakers. Dit keer gaan we aan de slag met de volledige Denon Home-serie. Naast de al eerder genoemde Home 150-speaker vallen ook de Denon Home 250 en de Denon Home 350 onder deze serie draadloze wifi-speakers. Tom vertelt je alles over de Home-serie in de review van de Denon Home 150, 250 en 350.

Review: Philips Hue Smart button en Smart plug

Sinds september van afgelopen jaar heeft Signify het Philips Hue-assortiment uitgebreid met twee interessante, nieuwe producten: een slimme stekker en een slimme knop. In deze review bekijken we de Philips Hue Smart knop en Smart plug. Beide accessoires werken met de Hue-app, maar bieden ook integratie met Apple HomeKit en zelfs bluetooth via de Hue bluetooth-app. Martijn vertelt over de Philips Hue Smart button en Smart plug.

Review: iFi Audio Zen DAC en Zen Blue

iFi Audio presenteert regelmatig toestellen die verbazen omdat ze nog meer doen voor minder geld. Mobiele luisteraars zijn daarbij de favoriete doelgroep van het Britse merk, maar twee nieuwe Zen-toestellen bieden een betaalbare geluidsupgrade voor mensen die thuis genieten van muziek. De Zen Blue kan zelfs interessant zijn om draadloos tv-geluid naar je stereosysteem te brengen. Jamie ging met beide Zen-toestellen aan de slag. Lees het in de review van iFi Audio Zen DAC en Zen Blue.

Zigbee vs Z-Wave: welk protocol is beter voor jou?

Aan smarthomeprotocollen hebben we geen gebrek. Twee populaire opties zijn Zigbee en Z-Wave. Maar welke is nou beter voor jou? Een eenduidig antwoord op die vraag kunnen we niet geven, maar we kunnen wel uiteenzetten wat de verschillen en unieke mogelijkheden zijn. Je leest het in dit artikel.

Amazon Prime Video de moeite waard? Dit wil je weten.

De videostreamingdienst Amazon Prime Video is nu een tijdje beschikbaar, dus is het tijd om eens te bekijken: is de dienst de moeite waard? De streamingdienst heeft in elk geval een hoop exclusieve content, maar er zijn ook andere extra’s om rekening mee te houden. Lees er alles over in dit artikel.