Google Authenticator: account verplaatsen naar andere smartphone mogelijk

De Google Authenticator-app heeft zijn eerste update in drie jaar tijd gekregen en voegt een belangrijke en handige mogelijkheid toe. Je kunt namelijk het account – met de daarbij horende qr-codes, gemakkelijk naar een andere smartphone overbrengen. Je hoeft de accounts niet eerst handmatig te verwijderen en weer toe te voegen.

Download Google Authenticator

Google Authenticator is een goede app om tweestapsverificatie mee in te stellen. Maar zodra je een andere smartphone hebt, dan is het een heel proces de extra beveiligingslaag mee te nemen naar je nieuwe device. Voorheen moest je de tweestapsverificatie uitschakelen en verwijderen en dan opnieuw activeren en toevoegen op je nieuwe smartphone. Maar dat is nu verleden tijd. Dit gaat niet online, maar via een import/export-tool die werkt met één qr-code. Scan je die can binnen de app op je nieuwe phone, dan heb je al je accounts.

Een concurrerende app als Authy heeft soortgelijke functionaliteit, dus het is fijn om te zien dat Google Authenticator deze functie nu ook heeft. Verder neemt de update ook andere veranderingen met zich mee. De app ondersteunt schermen met een beeldverhouding van 16:9 en heeft een donkere modus voor mensen met en zonder oledscherm. Bovendien voert Google ook hier het Material Design door, waardoor de app ook een stuk moderner aanvoelt. De Android-app is nu geüpdatet; iOS-gebruikers moeten nog langer wachten.