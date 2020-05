Google Stadia werkt nu met OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro

Google heeft bevestigd dat je vanaf nu ook Google Stadia op je OnePlus 8- of OnePlus 8 Pro-smartphones kunt gebruiken. Dit is de eerste telefoon van de Chinese telefoonmaker die ondersteuning aanbiedt voor de gamestreamingdienst van de zoekmachinegigant.

Google Stadia op OnePlus 8-serie

Dat laat Google weten in een blogpost. Sinds eind vorig jaar zorgt Google ervoor dat steeds meer smartphones Google Stadia ondersteunen. Google houdt ook een handig lijstje bij met smartphones die support hebben, zoals de Pixel 2, 3 en 4, een aantal Samsung Galaxy-smartphones (waaronder de Samsung Galaxy S20-serie), Asus ROG Phone en ROG Phone II en de Razer Phone en Razer Phone II. Nu zijn daar dus ook de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro bijgekomen, smartphones die nog maar net uitgebracht zijn.

Eerder deze week kondigde Google al andere dingen aan voor Google Stadia. Zo weten we nu dat wel PUBG kunnen spelen — gratis, voor de mensen met een Stadia Pro-account. Ook kunnen we later dit jaar rekenen op verschillende games van speluitgever Electronic Arts. Denk dan aan Madden, FIFA en de Star Wars-game Jedi: Fallen Order. Ook is er nu ondersteuning voor 5.1 surround sound wanneer je via Google Chrome op je pc speelt en verschijnt er een digitaal toetsenbord in beeld wanneer je iets moet intypen.